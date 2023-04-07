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Avcılar’da yeni evlenen çiftin evine giren hırsız, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı

07.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da bir siteye giren hırsız, henüz bir aylık evli çiftin yaşadığı daireden yaklaşık 450 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

İşten geldiğinde evinin halini gören ev sahibi büyük bir şok yaşarken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, bir ay önce evlenerek güvenlikli siteye yerleşen Öğretim Üyesi Mustafa Günay’ın çalıştığı üniversitede ders verdiği sırada dairesine hırsız girdi. Siteye ön kapıdan giren ve daire kapısını bir şekilde açan şahıs, Günay’ın evinde bulduğu ziynet eşyaları, parfüm şişeleri ve bir miktar nakit parayı da alarak kayıplara karıştı. Akşam saatlerinde işten eve gelen Günay’ın eşi, gördüğü manzara ile büyük bir şok yaşadı. Eşinin aramasıyla olayı öğrenen Mustafa Günay, karakola giderek konu ile ilgili şikayetçi oldu. Hırsızlık sonrası maddi zararın 450 bin lira civarında olduğu öğrenilirken polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"EŞİM, AĞLAYARAK EVİMİZİN SOYULDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yaşadığı hırsızlık olayı hakkında konuşan Öğretim Üyesi Mustafa Günay, "Sabah saat 11.30’da dersime gittim. Eşim de sabah işine gitti. Saat 17.30 sıralarında eşim eve geldi. Israrla beni aradı. Telefonu açtığımda çığlık atarak ve ağlayarak büyük bir korku ile evimizin soyulduğunu söyledi. Kaldığımız yer güvenlikli bir site ancak güvenlik yok. Uzun süre biz de siteye rahat bir şekilde giriş çıkış yapıyoruz. Bu durumu defalarca yönetime bildirmemize rağmen herhangi bir güvenlik zaafının olmadığını belirttiler" dedi.

"YAKLAŞIK 450 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

Maddi zararın yaklaşık 450 bin TL olduğunu söyleyen Günay, "Yaklaşık bir aydır bu sitede yaşıyoruz. Bir ay önce evlendik. Haberi aldığımda dersi bırakıp apar topar eve geldim. Hırsız, evden tüm ziynet eşyalarımızı, her şeyi toplayıp gitmiş. Hatay’da enkazdan yaralı olarak kurtulan, evi yıkılan kardeşimin bana düğünümde taktığı altın da vardı. Evin içinde bulduğu pahalı parfümleri de almış. Yaklaşık 450 bin lira civarında bir zararımız var. Karakola giderek ifade verdim ve şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

"MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Site yönetiminin güvenlik zaafının olduğunu ifade eden Mustafa Günay, "Site yönetimine durumu bildirdiğimde bana ’Nasıl olur?’ dediler. Ben onlara aynı soruyu soruyorum. Ben 5 bin lira buraya aidat veriyorum ki eşim evdeyken rahatça işe gidip gelebileyim diye. Bu hırsızlığı yapan insanlara da insanlıktan nasiplerini almalarını tavsiye ediyorum. Benim daha önce de evime hırsız girmişti. O evden taşınmıştım. Eşim şu anda evde ve kapıyı üzerine kitlemiş, ağlıyor. Bu korku ile bu evde bir daha yaşayamaz. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

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