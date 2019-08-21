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Avengers: Endgame'den kamera arkası fotoğrafları

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SİNEMA TV  | 21.08.2019 08:59 | Son Güncelleme

Gişe rekorları kıran Avengers: Endgame filmin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Marvel’in dünya genelinde fırtınalar yaratan Avengers (Yenilmezler) serisinin geçen Nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, hasılatıyla tüm zamanların en çok gişe yapan filmi oldu. Film, 2 milyar 789 milyon 700 bin dolar hasılat yapan ve 10 yıldır rekoru elinde barındıran James Cameron'un Avatar filmini geride bırakmıştı.

Gişe rekorları kıran Avengers: Endgame filmin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Fotoğraflarda Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth'ün hazırlık süreci dikkat çeken karelerden. Hemsworth'ün Thor karakterine bürünürken ağır ve kendisini kilolu gösteren özel bir kostüm giydiği görülüyor.

Avengers: Endgame'den kamera arkası fotoğrafları

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Anahtar Kelimeler:
Marvel avengers Avengers: Endgame

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