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Avengers Endgame fırtınası esmeye devam ediyor

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SİNEMA TV  | 07.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Vizyona girdiği hafta ülkemizde de olduğu gibi pek çok bölgede en çok izlenen film olan Avengers Endgame, ikinci haftasında da bu unvanını korumayı başardı. Sinema dünyasının kalbi niteliğindeki Amerika’da geçtiğimiz hafta sonu da Endgame fırtınası esti.

Avengers Endgame fırtınası esmeye devam ediyor

Avengers Endgame, ikinci hafta sonunda 145.804 milyon dolarlık hasılata erişmeyi başardı. Hasılat tarafında açılış haftasına oranla yüzde 59.2’lik bir düşüş yaşanmasına karşın Endgame dünya genelinde 2.2 milyar dolara ulaşmayı başardı.

Endgame’in açık ara zirvede yer aldığı hafta sonunda, vizyona yeni giren yapımlardan The Intruder 11 milyon dolarlık hasılatıyla ikinci sırada yer aldı. Bir süredir merakla beklenen filmlerden biri olan Long Shot açılış haftasında 10 milyon dolarlık hasılatla yetindi. Açıkçası kimse Long Shot’ın bu kadar düşük bir hasılatla açılış yapmasını beklemiyordu.

Vizyona yeni giren yapımlardan bir diğeri olan Uglydolls 8.51 milyon dolarlık hasılatla 4. sırada yer alırken, Captain Marvel ise 4.27 milyon dolarla son sırada kendisine yer bulabildi.

Öte yandan Endgame öncesinde vizyona giren Captain Marvel’ın da 1 milyar dolar hasılat barajını aştığını tekrardan hatırlatalım. Bakalım önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Pokemon Detective Pikachu genel anlamda Endgame kadar hasılat elde edebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame sinema film fragman

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