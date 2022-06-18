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AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı

18.06.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Otomobil sporlarında AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı.

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından Ülkü Park Pisti'nde düzenlenen ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk ayak yarışlarında, Süper Grup'ta 12, Maxi Grup'ta 11 olmak üzere 23 sporcu yer aldı.

Antrenmanlar ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda Süper Grup'taki ilk yarışta birinciliği İtalyan Andrea Furci, ikinciliği Ömer Şamlı, üçüncülüğü de Ramazan Kaya elde etti.

Maxi Grup ilk yarışında ise ilk 3 sıra Turgut Konukoğlu, Barkın Pınar ve Ayhan Göllü'den oluştu.

Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra mücadele eden kadın pilot olan Seda Kaçan, Maxi Grup'ta altıncı sırada yer aldı.

Organizasyon, yarınki yarışlarla tamamlanacak.

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