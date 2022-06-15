AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak yarışları İzmir'de yapılacak

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak yarışları, hafta sonu İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde Ülkü Park Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğundaki organize edilecek 2022 sezonunun ilk pist randevusunda, maxi grupta 11, süper grupta ise 12 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek. Süper grup ilk yarışı saat 16.00'da, maxi grup ilk yarışı ise saat 17.00'de koşulacak.

Pist şampiyonasının ilk ayağı, 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci yarışların ardından saat 16.00'daki ödül töreniyle sona erecek.

