Avis Filo, sektördeki büyümesini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, "Avis Filo, pandemi döneminde KOBİ segmentindeki daralmaya rağmen büyümeye devam etti. Müşteri sayımız artıyor, müşteri segmentimiz hizmet çeşitliliğimizle birlikte genişliyor." ifadelerini kullandı.

Avis Filo'dan yapılan açıklamaya göre, Otokoç Otomotiv, 1980 yılından bu yana uzun süreli araç kiralama hizmeti verdiği Avis Filo ile operasyonel araç kiralama sektöründe liderliğini koruyor.

2021 yılının ilk çeyreğinde, sektördeki müşteri adedi yüzde 14 küçülürken Avis Filo müşteri portföyünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırdı. Şirket, 2020 sonunda yüzde 5,8 olan müşteri adedi penetrasyonunu ise bu yıl yüzde 6'ya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, Avis Filo'nun salgın döneminde özellikle KOBİ segmentinde, araç ve müşteri sayısındaki daralmaya rağmen büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşteri sayımız artıyor, müşteri segmentimiz hizmet çeşitliliğimizle birlikte genişliyor. Müşterilerin beklentileriyle uyumlu olarak, kendilerini yakından tanıyan deneyimler kurgulayıp, ihtiyaca özel hizmet, ürün ve kampanyalar sunmamız, müşterilerimizle markalarımızın yakınlaşmasını sağlıyor. Sektör, KOBİ'lerin talebine bağlı olarak son beş yılda ciddi bir büyüme trendine girmişti. Bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz. Operasyonel kiralama pazarı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla bir miktar küçüldü. Bununla birlikte, Avis Filo aynı döneme göre yüzde 1 büyüdü, pazar payını artırarak yüzde 13 olarak gerçekleştirdi.

Avis Filo sektörde uzun sözleşme süresi ile de fark yarattı. Yarattığımız diğer bir fark, hafif ticari araç segmentinde. Operasyonel kiralama pazarında hafif ticari penetrasyon ortalaması yüzde 4,3 iken, Avis Filo'nun oranı yüzde 17,5. Bununla birlikte, operasyonel araç kiralama, ekonomik aktivitenin artması ile birlikte verim ve avantaj sağlamasıyla tercih unsuru olacaktır. Sektörümüzün pandemi dönemindeki eksilmeleri yerine koyarak gelişimini sürdüreceğini ve yılı da oldukça iyi kapatacağını öngörüyoruz."

- "MyAvis adında yeni bir dijital satış kanalımız bulunuyor"

Ürün ve uygulamaları ile müşterilerine, beklentilerinin ötesinde zengin içerikli alternatifler sunduklarını aktaran Gündüz, uzun dönem araç kiralamak isteyen kurumsal müşteriler için hızlı, kolay ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunan, baştan sona dijital teklif ve sipariş sürecini kapsayan MyAvis adında yeni bir dijital satış kanalları bulunduğunu bildirdi.

Gündüz, uygulamanın, müşterilerin bilgisayar ya da akıllı telefon ile myavis.com.tr linki üzerinden kolayca ulaşabilecekleri, istedikleri kiralama koşullarına en uygun aracı belirlemelerini sağlayan hızlı ve kolay bir karar verme hizmeti sunduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"12-48 ay aralığındaki kiralama periyotlarında, sınırlı adette araç kiralama ihtiyacı olan tüm kurumsal müşterilerimiz, MyAvis hizmetimizden faydalanabiliyor. İstedikleri marka, model, yakıt türü ve vites tipi gibi kriterlerini belirleyerek görüntüleme yapabiliyor ve seçtikleri araç ya da araçlar için en uygun teklifi alabiliyorlar. Araçlarımız müşterilerimize hijyenik koşullarda ve zaman kaybetmeden ulaştırılıyor"

- "Yeni yönetmelik KOBİ segmenti için büyük bir fırsat"

Eren Gündüz, Resmi Gazetede yayınlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Yurt içi hususi taşımacılık için gerekli olan K2 belgesine dair değişiklik ile uzun dönemli araç kiralama sektöründe, daralan toplam araç parkının yeniden eski seviyelerine getirilmesi yönünde büyük bir fırsat yaratıldığının altını çizen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca, K2 belgesini almak isteyenlerin en az 1 birim taşıta sahip olması gerekiyordu. Yeni düzenleme, kendi malını taşımak amacı ile ticari araca ihtiyaç duyan, özellikle küçük ölçekli işletmelere uzun süreli kiralama yöntemiyle ihtiyaç duydukları ticari aracı edinme ve bu sayede de öz kaynaklarını verimli bir şekilde ana faaliyet alanlarını geliştirmek için kullanma olanağı sağlayacak.

Eski yönetmelikte işletmelerin ticari araç kiralayabilmesi için üzerine kayıtlı olan K2 belgesinde 1 adet özmal aracının olması ve bununda belgesine kayıtlı olması şartı vardı. Bu zorunluluk kalktı. Bu sayede, uzun dönemli araç kiralama sektörü açısından, araç parkını yeniden eski rakamlara getirmek için önemli bir fırsat yaratılmış oldu."

