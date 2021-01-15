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Avlanmaya giden şahıs elinden yaralandı

15.01.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi av tüfeğinin ateş alması sonucu elinden yaralandı.Olay, ilçeye bağlı E.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi av tüfeğinin ateş alması sonucu elinden yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı E. Sofular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Y., köyün yakınındaki bir araziye avlanmak için çıktığı sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu elinden yaralandı. Durumu gören vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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