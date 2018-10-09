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Avlu 15. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz yeni müttefik peşinde!

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

Avlu 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu dizisi 2. sezonu, daha sert başladı. İlgiyle izlenen Avlu 15. bölüm fragmanında Zerrin müdür, Kudret ile işbirliği yapıyor. Ona eski gücünü vereceğini söyleyen Zerrin, dediklerini yapmasını istiyor. Diğer yandan Deniz, hapishanede yeni ittifak kurmak peşinde. Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz'in yardım et dediği kişi kim? İşte Avlu 15. yeni bölüm 2. fragmanı...

Avlu 15. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz yeni müttefik peşinde!

Avlu 15. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Star Tv'nin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nergis Öztürk gibi oyuncuların yer aldığı, Avlu dizisinin son bölümünde diziye Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterine hayat veren Sevda Dalgıç katıldı. Avlu 15. yeni bölüm fragmanında Deniz'in "Dışarıda bekleyen bir kızım yoksa içeride geçirdiğim zamanın önemi yok sözleri ile başlıyor. Deniz, kızının intikamını almak için herşeyini ortaya koyuyor. Hayatta tek gayesi Kudret'ten ve oğlu Alp'ten intikamını almak. Bunun için yeni gelen biriyle ittifak içine giriyor. Amacı dışarı bir şekilde çıkarak Alp'i öldürmek. İçeride ise Kudret ile müdürün işbirliği dikkat çekiyor. Müdür, eski gücüne kavuşmak istiyorsa Kudret'in dediklerini yapmasını söylüyor. Avlu yeni bölüm 11 Ekim Perşembe günü Star TV'de. İşte Avlu 15. yeni bölüm 2. fragmanı

AVLU 15. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

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AVLU 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Avlu yeni bölüm fragmanında Azra, Deniz'in birşeyler planlamakta olduğunu düşünüyor. Deniz'in uyurken başına gelen elinde ip olan kişi merak uyandırıyor. Acaba Alp hapishaneye mi girdi? Deniz, Alp'e karşı hazırlıklı mıydı?

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece'nin başrollerde oynadığı Avlu 14. son bölüm Star TV'de ekrana geldi. Avlu dizisinde Kudret'in oğlu Alp, Deniz'den intikam almak için plan yaptı. Kızı Ecem'in ölümünden sorumlu olan Alp'ten intikam almak isteyen Deniz, onu öldürtmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Cezaevine yeni giren mahkumlar Deniz'i pusuya düşürdü ve rehin aldı. O sırada ise Alp'ın görüntülü konuşmasını Deniz'e izlettiler. Alp 'Seni Ecem'e kavuşturacağım. Onu benim için öp' dedi. Deniz ise tutulduğu yerden çıktı ve kendisine tuzak kuran mahkumlarla avluda göz göze geldi. Avlu 42. bölümde ise Deniz'in karşı hamlesinin ne olacağı ortaya çıkacak.

Avlu’da Zerrin’in verdiği ceza herkesi isyan ettirdi. Bu sırada Zerrin’in odasına giren Deniz yakalanmaktan son anda kurtuldu. Mahkumlar istediklerini aldı ancak Zerrin deliye döndü. Zerrin cezevindeki isyanı sert tedbirlerle bastırdı.

AVLU 14. SON BÖLÜM İZLE

Kudret ise Alp'tan kaçırdığı paraları cezaevinde yeniden itibar kazanmak için mahkumlara dağıttı. Alp’in adamı olan Vecdi, Kudret’i arayarak oğlunun kendisini görmeye geleceğini söyler. Kudret sevinçten havalara uçar. O sırada odada bunu duyan Naciye Deniz’e, Alp’in Kudret’i görmeye geleceğini bildiren bir pusulayı gizlice verir.

Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?

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