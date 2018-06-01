Avlu dizisinde şok ayrılık! Deniz'in kızı Ecem öldü mü?

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı'nın başrollerini paylaştığı Avlu dizisinin 10. bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Demet Evgar'ın canlandırdığı Deniz karakterinin kızı Ecem hayatını kaybetti. Deniz'e acı haberi cezaevi müdürü verdi. Kızının ölüm haberine inanamayan Deniz büyük bir yıkım yaşadı. Cenaze için cezaevinden çıkan Deniz kızını elleriyle toprağa verdi. Dizide Ecem'i canlandıran Eslem Akar da 10. bölümde veda etti.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç... Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...

