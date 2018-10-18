Avlu dizisinde trans birey Bade rolünü kim oynuyor? Avlu dizisi Sevda Dalgıç kimdir?

Bade karakteri için toplantı yapıldığında, karakterin kaslı olması istenince haftada 4 gün olan spor idmanını 6 güne çıkartıp günde 5 ana öğün yemek yiyerek karaktere fiziksel olarak hazırlanmaya başladı.

Rolü çok beğendiğini söyleyen Dalgıç, “Uzun zamandır erkeksi rollerden kaçıyordum, fakat bu bambaşka ve zorlayıcı bir rol” dedi.

Avlu dizisinin 16. son bölümünde, oyuncu kadrosuna son olarak Sevda Dalgıç dahil oldu. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan, Sevda Dalgıç; başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Avlu ile ekranlara döndü Bade isimli trans bir kadını canlandıran 34 yaşındaki oyuncu, rolüyle ilgili merak edilenleri anlattı.

“Hep kendini yenileyen karakterlerin gelmesinden yorulmuştum, aslında benim ki bir tepkiydi, bir çocukça küsme şekli. Fakat Avlu projesi için kalbim hızlı attı, hem Bade karakteri hem oyuncu kadrosu, bu kadar başarılı bir projenin içinde bende olmalıyım dedim.”

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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