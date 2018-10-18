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Avlu dizisinde trans birey Bade rolünü kim oynuyor? Avlu dizisi Sevda Dalgıç kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 18.10.2018 22:38 | Son Güncelleme

Star TV'de ekrana gelen Avlu dizisine, cezaevine yeni gelen mahkum trans birey Bade rolüyle yeni bir oyuncu katıldı. Demet Evgar'ın başrolde oynadığı Avlu'nun 16. yeni bölümünde diziye giren trans birey Bade rolünü kim oynuyor? Avlu'nun yeni oyuncusu Sevda Dalgıç kimdir? İşte Sevda Dalgıç'ın trans Bade rolüyle ilgili duyguları....

Avlu dizisinde trans birey Bade rolünü kim oynuyor? Avlu dizisi Sevda Dalgıç kimdir?

Avlu dizisinin 16. son bölümünde, oyuncu kadrosuna son olarak Sevda Dalgıç dahil oldu. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan, Sevda Dalgıç; başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Avlu ile ekranlara döndü Bade isimli trans bir kadını canlandıran 34 yaşındaki oyuncu, rolüyle ilgili merak edilenleri anlattı.

SEVDA DALGIÇ AVLU'DA TRANS BİREY BADE ROLÜNDE
Dalgıç, dizinin orjinalinde (Whentworth) trans bir kadını canlandıran Socratis Otto (Maxine Conway) rolünü Avlu dizisinin Bade’si olarak üstlendi.

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Rolü çok beğendiğini söyleyen Dalgıç, “Uzun zamandır erkeksi rollerden kaçıyordum, fakat bu bambaşka ve zorlayıcı bir rol” dedi.

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Bade karakteri için toplantı yapıldığında, karakterin kaslı olması istenince haftada 4 gün olan spor idmanını 6 güne çıkartıp günde 5 ana öğün yemek yiyerek karaktere fiziksel olarak hazırlanmaya başladı.

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Dalgıç oyunculuğu bıraktığını açıklamasının üzerine yaklaşık 3 sene sonra Avlu dizisine başlamasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

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“Hep kendini yenileyen karakterlerin gelmesinden yorulmuştum, aslında benim ki bir tepkiydi, bir çocukça küsme şekli. Fakat Avlu projesi için kalbim hızlı attı, hem Bade karakteri hem oyuncu kadrosu, bu kadar başarılı bir projenin içinde bende olmalıyım dedim.”

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AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz’in gerginliği sürmektedir çünkü şimdi de mahkemeye çıkmaya hazırlanmaktadır. Bu sefer Kudret’e yaptığı saldırıdan dolayı hâkim karşısında olan Deniz’in davası nasıl sonuçlanacaktır? Deniz, Alp ile ilgili planlarını işletmeye başlarken, Zerrin de Kudret de boş durmayacaktır…

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