Avlu dizisine Ufak Tefek Cinayetler'den flaş transfer! Ushan Çakır hangi rolde oynayacak?

Oyuncu Ushan Çakır, Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrollerini paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi Avlu’nun ekibine dahil oldu.

USHAN ÇAKIR'IN CANLANDIRACAĞI KOMİSER TOLGA KİM?

Her davaya kendini adayan bir komiser. Ele avuca sığmayan bir ekip lideri. Kuralları kendine göre azıcık yontup esneterek uygulamayı seven, bağımsız ruhlu bir karakter. Ağzı da iyi laf yapan, muzip bir tip. Kadınlara da pek güvenmiyor!

Avlu’nun hikayesi komiser Tolga’nın gelişiyle yeniden şekillenecek. Başarılı oyuncu Ushan Çakır’ın canlandıracağı komiser Tolga karakteri 26 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek olan 32.bölümde izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu, Hülya Gezer ve Şafak Bal’ın oturduğu, senaryosunu Özlem Havuzlu, Ahmet Köseoğlu’nun kaleme aldığı Avlu her salı saat 20.00’de STAR TV ekranında!



