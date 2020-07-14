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AVM otoparkında şüpheli çanta

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 19:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi.

AVM otoparkında şüpheli çanta

Kayseri’de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi. Özel kıyafetli ekipler tarafından müdahale edilen çantadan kıyafet çıktı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesinde bulunan Kayseripark AVM’nin açık otoparkında sahipsiz çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından incelenen çantadan kıyafet çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVM otoparkında şüpheli çanta

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