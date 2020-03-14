YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. AVM’den korona virüs açıklaması

AVM’den korona virüs açıklaması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.03.2020 22:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’teki Primemall AVM’den yapılan açıklamada alış veriş merkezinde korona virüs ile ilgili gerekli hijyen tedbirlerin alınarak, sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.AVM’den yapılan açıklamada, "Dünyada pek çok ülkede ve Türkiye’de de görülen “Corona Virüs” ile ilgili, Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi yönetimi olarak alışveriş merkezimizin hijyeni ile ilgili süreci titizlikle yürüttüğümüzü siz değerli basın mensuplarına bildirmek isteriz.

Gaziantep’teki Primemall AVM’den yapılan açıklamada alış veriş merkezinde korona virüs ile ilgili gerekli hijyen tedbirlerin alınarak, sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
AVM’den yapılan açıklamada, "Dünyada pek çok ülkede ve Türkiye’de de görülen “Corona Virüs” ile ilgili, Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi yönetimi olarak alışveriş merkezimizin hijyeni ile ilgili süreci titizlikle yürüttüğümüzü siz değerli basın mensuplarına bildirmek isteriz. Gerek çalışanlarımızın gerek alışveriş merkezimizin temizliği ve hijyenini dünya standartlarında sağlamak için gereken tüm önlemleri alıyoruz. Hızlı ve kalıcı hijyen ve dezenfeksiyon sağlayan nano teknoloji ile tüm alanlarımızda belli aralıklarla detaylı temizlik ve sanitizasyon işlemi yaparak müşterilerimizi hijyenik bir ortamda ağırlamaya özen gösteriyoruz. Alışveriş merkezi içerisinde yerleştirdiğimiz hijyen noktalarında özel dezenfektanlarla da ziyaretçilerimizin sağlığını korumaya yönelik önlemler alarak hizmet veriyoruz. Ülkemiz ve dünya için daha sağlıklı ve mutlu günlerin birlikte çalışarak birlik içinde aşılacağına olan inancımız tamdır" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kayserispor Kulübüne ceza

Kayserispor Kulübüne ceza

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Aslanapa’da Korona virüs seferberliği

Aslanapa’da Korona virüs seferberliği

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:36
Öğle
12:45
İkindi
16:06
Akşam
18:44
Yatsı
19:58

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Ülkü Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
Anadolu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Şahinbey’de karla mücadele sürüyor

Şahinbey’de karla mücadele sürüyor

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.