AVM’den Sevgililer Günü’ne özel kampanya

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştirdiği kampanya ile kokusu aşk dolu MAD parfüm hediye ediyor. 39 Burda AVM, bu özel hediyesi ve hazırladığı sosyal medya yarışması ile ziyaretçilerine Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşatıyor.

Lüleburgaz’ı eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 39 Burda AVM, Sevgililer Günü’ne özel kampanyası ile ziyaretçilerine kokusunda aşk olan MAD parfüm hediye ediyor.

12-13-14 Şubat tarihleri arasında 39 Burda AVM’den aynı gün içerisinde 300 TL ve üzerinde alışveriş yapanlar, stoklarla sınırlı MAD parfümün sahibi olacak. Aynı zamanda 14 Şubat akşamı 39 Burda AVM sosyal medya hesabında düzenlenecek yarışma sonrasında çekilişi kazanan 4 şanslı çift, AVM içerinde yer alan Ot Cafe’de akşam yemeği yeme fırsatı yakalayacak.

Sevgililer Günü ruhunu yaşamak ve yaşatmak isteyen ziyaretçiler, Esas 39 Burda AVM’nin özel kampanyası ile heyecan ve romantizm dolu, unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirecek.

