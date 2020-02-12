YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. AVM’den Sevgililer Günü’ne özel kampanya

AVM’den Sevgililer Günü’ne özel kampanya

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 12.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştirdiği kampanya ile kokusu aşk dolu MAD parfüm hediye ediyor.

AVM’den Sevgililer Günü’ne özel kampanya

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştirdiği kampanya ile kokusu aşk dolu MAD parfüm hediye ediyor. 39 Burda AVM, bu özel hediyesi ve hazırladığı sosyal medya yarışması ile ziyaretçilerine Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşatıyor.
Lüleburgaz’ı eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 39 Burda AVM, Sevgililer Günü’ne özel kampanyası ile ziyaretçilerine kokusunda aşk olan MAD parfüm hediye ediyor.
12-13-14 Şubat tarihleri arasında 39 Burda AVM’den aynı gün içerisinde 300 TL ve üzerinde alışveriş yapanlar, stoklarla sınırlı MAD parfümün sahibi olacak. Aynı zamanda 14 Şubat akşamı 39 Burda AVM sosyal medya hesabında düzenlenecek yarışma sonrasında çekilişi kazanan 4 şanslı çift, AVM içerinde yer alan Ot Cafe’de akşam yemeği yeme fırsatı yakalayacak.
Sevgililer Günü ruhunu yaşamak ve yaşatmak isteyen ziyaretçiler, Esas 39 Burda AVM’nin özel kampanyası ile heyecan ve romantizm dolu, unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kendi kanınızla gençleşin

Kendi kanınızla gençleşin

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Kırklareli Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:30
İkindi
16:18
Akşam
18:46
Yatsı
20:07

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Esra Eczanesi
Merkez
Hongurlar Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Barış Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

"Ferit albay" 13 yıldır kuşları gözetliyor

"Ferit albay" 13 yıldır kuşları gözetliyor

Yoldan çıkan araç devrildi: 2 yaralı

Yoldan çıkan araç devrildi: 2 yaralı

Ormanı kurutan böceklere terminatör böcekle önlem alacaklar

Ormanı kurutan böceklere terminatör böcekle önlem alacaklar

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: "Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda"

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: "Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda"

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.