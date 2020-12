Avni Yelkenbiçer EGİAD’a aday

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)’nde 16. dönem için seçim heyecanı başladı. Mevcut yönetimde başkan vekili olarak görev yapan Avni Yelkenbiçer, başkanlığa aday oldu. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)nde seçim heyecanı başladı. Mustafa Aslan başkanlığındaki 15. dönem yönetim kurulunda başkan vekili olarak görev alan Avni Yelkenbiçer, 16. dönem için başkanlığa aday olduğunu açıkladı. EGİAD’da genel kurulun mart ayında yapılması bekleniyor. EGİAD 16 ekibi olarak yönetime talip olduklarını söyleyen Yelkenbiçer, “Köklü EGİAD projelerini aynı enerjiyle devam ettirip her dönemde olduğu gibi bunlara yenilerini eklemek üzere hazırlanıyoruz. Yalnız EGİAD tarafından yapılabilecek ve EGİAD tarafından mutlaka yapılması gereken işler olduğuna inanıyoruz. Böylesine iddialı bir misyonu yerine getirebilmek de ancak yüksek bir motivasyonla ve tecrübeli bir ekiple mümkün. Bu süreçte her türlü katkıya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hepsine açık olacağız, hepsini talep edeceğiz” dedi.

"Daha fazlasını yapmak zorundayız"

11 yıldır çok faal bir EGİAD üyesi olduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; derneğimizin misyonu olan dinamizm ve sürdürülebilirlik, kesinlikle lafta kalmayan, aksine yaptığımız her işe yansıyan bir unsurdur. Dinamizme her şeyden çok bugün ihtiyacımız var çünkü daha önce hiç yaşanmamış zorluklar barındıran bir dönemden geçiyoruz. Salgının yalnız ekonomik etkileri bile büyük zorluklar getirirken, bunlara eklenen sosyal sonuçlar ve jeopolitik anlamda ülkemizin içinde bulunduğu çok ama çok kritik durum bizi daha da fazlasını yapmaya mecbur bırakıyor. Her gün işlerimizde ve sosyal projelerimizde daha da başarılı olmalı, uluslararası anlamda gücümüzü ve etkinliğimizi artırmalı, daha fazla düşünce üreterek, örnek projeler geliştirerek ve toplumsal hayatta olumlu etkileri yaşanacak katkılar yaparak bu dinamizmi hayata geçirmeliyiz. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı için koyduğu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kendi toplumumuzda hayata geçirmek için EGİAD’ın öncü rolünü perçinlemeliyiz. Ve kendi içimizde de sürdürülebilirliği ihmal etmeden, derneğimizin yeni kuşaklara aynı oranda hitap edebilmesi için gereken noktalarda kendi içimizde de dönüşümü tetiklemekten kaçınmamalıyız.”