Avni Yelkenbiçer EGİAD’a aday

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)’nde 16. dönem için seçim heyecanı başladı. Mevcut yönetimde başkan vekili olarak görev yapan Avni Yelkenbiçer, başkanlığa aday oldu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)nde seçim heyecanı başladı. Mustafa Aslan başkanlığındaki 15. dönem yönetim kurulunda başkan vekili olarak görev alan Avni Yelkenbiçer, 16. dönem için başkanlığa aday olduğunu açıkladı. EGİAD’da genel kurulun mart ayında yapılması bekleniyor. EGİAD 16 ekibi olarak yönetime talip olduklarını söyleyen Yelkenbiçer, “Köklü EGİAD projelerini aynı enerjiyle devam ettirip her dönemde olduğu gibi bunlara yenilerini eklemek üzere hazırlanıyoruz. Yalnız EGİAD tarafından yapılabilecek ve EGİAD tarafından mutlaka yapılması gereken işler olduğuna inanıyoruz. Böylesine iddialı bir misyonu yerine getirebilmek de ancak yüksek bir motivasyonla ve tecrübeli bir ekiple mümkün. Bu süreçte her türlü katkıya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hepsine açık olacağız, hepsini talep edeceğiz” dedi.

"Dinamizm ve sürdürülebilirlik"

Talip oldukları zorlu görevin bilinciyle ve derneğin tüm teamüllerine uygun şekilde hareket edeceklerinin altını çizen Yelkenbiçer, “Derneğimizin misyonu, sosyal sorumluluk bilinci ve paydaşların katkılarıyla, Türkiye’nin toplumsal rekabet gücünü artırmaktır. Bu misyonun yerine getirilebilmesi de özünde iki temel unsura bağlıdır; dinamizm ve sürdürülebilirlik. Bu iki unsurdan ’dinamizm’, bizim itici gücümüz, ’sürdürülebilirlik’ de dengemiz ve güvencemizdir. Dinamik olmak zorundayız çünkü Türk toplumunun rekabet gücünü artırmak ancak değişim ve gelişimle mümkündür. Dünya çapında başarıları hedeflemek, yeni adımlar atmaktan ve ilk olmaktan korkmamak gerekir. Gelişim; öğrenmek, en iyi örnekleri takip etmek ama aynı oranda da yeni ve özgün tasarımlar ortaya koyabilmek, fikirler üretmektir” diye konuştu.