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Avrupa Atletizm Şampiyonası

20.08.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Yasmani Copello Escobar erkekler 400 metre engellide bronz madalya kazandı

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide bronz madalya elde etti.

Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda erkekler 400 metre engellide milli atlet Yasmani Copello Escobar yarıştı.

Yasmani Copello 48.78'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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Almanya yasmani copello escobar

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