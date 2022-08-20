Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide bronz madalya elde etti.

Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda erkekler 400 metre engellide milli atlet Yasmani Copello Escobar yarıştı.

Yasmani Copello 48.78'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.



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