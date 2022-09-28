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Avrupa Baharat Birliğinin genel kurulu Bodrum'da yapılacak

28.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Baharat Birliğinin genel kurulu Bodrum'da yapılacak

İZMİR (AA) - Avrupa Baharat Birliğinin (ESA) 2022 yılı olağan genel kurulu, 5-8 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, EİB organizatörlüğündeki genel kurulda, ürün raporları sunumlarının yanı sıra dünyadaki gelişmeler ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESA Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, etkinliğin, Türk baharat sektörünün kendisini dünya devlerine tanıtabilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Baharat ihracatının yaklaşık yüzde 30'unun Avrupa'ya yapıldığına dikkati çeken Tarakçıoğlu, Türkiye'nin baharat ihracatının yüzde 62'sinin de Egeli ihracatçılarca gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk de yıllık 200-250 milyon dolar olan baharat ihracatını 1 milyar dolar seviyesine taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Öztürk, genel kurul için 40'a yakın ülkeden 200'ün üstünde kayıt aldıklarını belirterek, "Dünyanın dört bir yanından baharat firmalarının üst düzey yöneticilerinin buluşacağı organizasyon ile Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtımını ve kurulacak iş ilişkilerinin ihracatımıza katkı sağlamasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İhracat baharat

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