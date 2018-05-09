SPOR

Avrupa basını Ricardo Quaresma'yı konuşuyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.05.2018 17:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın Kayserispor maçında yaptığı rabonalı asist, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündeme oturdu. Quaresma'nın yaptığı asiste özellikle İspanyol basını geniş yer ayırdı.

Avrupa basını Ricardo Quaresma'yı konuşuyor!

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, göz kamaştırıcı futboluyla ön planı çıkmayı sürdürüyor... Kayseri maçında Tosic’e yaptığı rabonalı asistle fark yaratan Beşiktaş’ın süperstarı Ricardo Quaresma, Avrupa basınında manşetleri süsledi.

Son olarak Beşiktaş’ın önceki gün Vodafone Park’ta Kayserispor’u 2-0’lık skorla geçtiği maçta sahneye çıkan Q7, mücadelenin 31. dakikasında Dusko Tosic’e yaptığı rabona paslı asistle gündem yarattı.

Daha önce sık sık trivela golleriyle ön plana çıkan başarılı oyuncu, bu kez kendisine özgü bir diğer hareket olan rabonayla farkını ortaya çıkardı. Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli futbolcusunun yaptığı son hareket, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

‘Bir kez daha viral oldu’

Quaresma’nın hareketiyle ilgili habere en geniş yeri, İspanyol As gazetesi ayırdı. Gazetenin internet sitesinde yapılan paylaşımda Ricardo Quaresma için, ‘Rabona’nın kralı’ yakıştırılması yapıldı.

Haberin devamında Q7’nin bu hareketinin dünyaca ünlü birçok video paylaşım hesaplarından da paylaşıldığını belirten As, ‘Quaresma bir kez daha viral oldu’ ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia!Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia!
Ahmet Türk, Demirtaş'ın oy oranını açıkladıAhmet Türk, Demirtaş'ın oy oranını açıkladı
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attıAhmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ricardo quaresma

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Beşiktaş Batuhan Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Beşiktaş Batuhan Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Sözünün eri çıktı: Çıplak basın toplantısı düzenledi

Sözünün eri çıktı: Çıplak basın toplantısı düzenledi

Fenerbahçe'de Neto'nun yerine Nemanja Pejcinovic geliyor

Fenerbahçe'de Neto'nun yerine Nemanja Pejcinovic geliyor

Galatasaray Ahmed Musa'nın peşine düştü

Galatasaray Ahmed Musa'nın peşine düştü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa basını Ricardo Quaresma'yı konuşuyor!

Avrupa basını Ricardo Quaresma'yı konuşuyor!

Tosic gerçeği!

Tosic gerçeği!

Beşiktaş Aboubakar'ı geri getiriyor!

Beşiktaş Aboubakar'ı geri getiriyor!

Atiba'yla sözleşme gerginliği! 2 maçtır...

Atiba'yla sözleşme gerginliği! 2 maçtır...

Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

Babel'den 'şampiyon' performası!

Babel'den 'şampiyon' performası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.