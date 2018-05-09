Avrupa basını Ricardo Quaresma'yı konuşuyor!

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, göz kamaştırıcı futboluyla ön planı çıkmayı sürdürüyor... Kayseri maçında Tosic’e yaptığı rabonalı asistle fark yaratan Beşiktaş’ın süperstarı Ricardo Quaresma, Avrupa basınında manşetleri süsledi.

Son olarak Beşiktaş’ın önceki gün Vodafone Park’ta Kayserispor’u 2-0’lık skorla geçtiği maçta sahneye çıkan Q7, mücadelenin 31. dakikasında Dusko Tosic’e yaptığı rabona paslı asistle gündem yarattı.

Daha önce sık sık trivela golleriyle ön plana çıkan başarılı oyuncu, bu kez kendisine özgü bir diğer hareket olan rabonayla farkını ortaya çıkardı. Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli futbolcusunun yaptığı son hareket, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.



‘Bir kez daha viral oldu’



Quaresma’nın hareketiyle ilgili habere en geniş yeri, İspanyol As gazetesi ayırdı. Gazetenin internet sitesinde yapılan paylaşımda Ricardo Quaresma için, ‘Rabona’nın kralı’ yakıştırılması yapıldı.

Haberin devamında Q7’nin bu hareketinin dünyaca ünlü birçok video paylaşım hesaplarından da paylaşıldığını belirten As, ‘Quaresma bir kez daha viral oldu’ ifadelerini kullandı.

