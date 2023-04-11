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Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman altın madalya kazandı!

11.04.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman, artistik kategorisinde altın madalya elde etti. İşte detaylar...

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman altın madalya kazandı!

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, artistik kategorisinde Hacı Arap Yaman, çeyrek finalde Fransız Jean Revechon, yarı finalde ise İspanyol Sergio Sanches'i mağlup etti.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!

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Milli sporcu, finalde Alman Heinrich Marvin ile karşılaştı. Hacı Arap Yaman, Marvin'i 5 setlik mücadele sonunda 172-147'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

SERDAR GÜMÜŞ 5'İNCİ!

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38 sporcunun mücadele ettiği kategoride milli bilardoculardan Serdar Gümüş 5'inci, Mehmet Sezer ise 17'nci sırada yer aldı.

18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

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