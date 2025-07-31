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Avrupa'da 3 yılda 6 NBA maçı yapılacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) gelecek 3 yıl boyunca 6 normal sezon maçı, Avrupa şehirlerinde oynanacak.

Avrupa'da 3 yılda 6 NBA maçı yapılacak
Berker İşleyen

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2026'da Berlin ve Londra, 2027'de Manchester ve Paris, 2028'de ise Berlin ve Paris, normal sezon karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

Müsabakalar, Uber Arena (Berlin), O2 Arena (Londra), Co-op Live (Manchester) ve Accor Arena'da (Paris) gerçekleştirilecek.

Berlin ve Londra'da gelecek yıl karşıya gelecek NBA takımları, Memphis Grizzlies ile Orlando Magic olacak. Grizzlies ile Magic, 15 Ocak 2026'da Berlin'de, 18 Ocak 2026'da ise Londra'da karşılaşacak.

Avrupa şehirlerinde sonraki iki sene sahaya çıkacak ekipler ise ileri tarihte açıklanacak.

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NBA
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