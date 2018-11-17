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Avrupa'da Fenerbahçe ve Anadolu Efes kazandı, Darüşşafaka kaybetti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 17.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi 7. hafta maçlarının sonunda Real Madrid ve CSKA Moskova namağlup şekilde yoluna devam etti. Fenerbahçe ve Anadolu Efes haftayı galibiyetle tamamlarken, Darüşşafaka Tekfen yine kaybetti.

Avrupa'da Fenerbahçe ve Anadolu Efes kazandı, Darüşşafaka kaybetti

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta maçları tamamlandı. İspanyol temsilcisi Real Madrid, sahasında Rus temsilcisi Khimki'yi mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Rus takımı CSKA Moskova da Almanya deplasmanında Bayern Münih'i yenerek 7'de 7 yaptı.

Türk takımlarından Fenerbahçe ve Anadolu Efes, haftayı yine galibiyetle kapattı. Darüşşafaka Tekfen ise yenilgi serisini bozamadı. Fenerbahçe, zorlu Yunanistan deplasmanında Olympiakos'u 73-72 yenerek üst üste üçüncü, toplamda ise altıncı galibiyetini alarak haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Anadolu Efes de bir diğer Yunan rakibi Panathinaikos'la sahasında karşılaştı. Rakibini 16 sayı farkla 78-62 yenen lacivert-beyazlılar, beşinci galibiyetini elde ederek haftayı beşinci sırada tamamladı. Darüşşafaka Tekfen ise Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatını sürdürdü. Sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 98-92 yenilerek üst üste beşinci yenilgisini yaşadı. Tek galibiyette kalan yeşil-siyahlılar, haftayı 16. ve son sırada kapattı.

SONUÇLAR

Darüşşafaka Tekfen - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-98

Buducnost VOLI (Karadağ) - Baskonia (İspanya): 99-84

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 72-73

Real Madrid (İspanya) - Khimki (Rusya): 79-74

Anadolu Efes - Panathinaikos (Yunanistan): 78-62

Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-88 (Uzatmada)

Bayern Münih (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-93

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 84-78

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real madrid cska moskova Fenerbahçe anadolu efes Darüşşafaka Tekfen thy avrupa ligi

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