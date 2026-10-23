Avrupa'da pazar günü saatler geri alınıyor! Türkiye ile fark yeniden değişecek

Avrupa'da milyonlarca kişi, 25 Ekim Pazar günü yaz saati uygulamasını geride bırakarak kış saati uygulamasına geçecek. Nesef Gazetesi'nde yer alan habere göre, 24 Ekim Cumartesi'yi 25 Ekim Pazar'a bağlayan gece saatler bir saat geri alınacak. Türkiye'de ise yıl boyunca aynı saat dilimi kullanıldığı için herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Böylece Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı artacak.

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Avrupa'nın büyük bölümünde kış saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak. Orta Avrupa Yaz Saati'ni (CEST) kullanan ülkelerde saatler 03.00'ten 02.00'ye alınacak. Böylece saatlerin geri alındığı gece bir saat uzayacak.

Uygulamayla birlikte sabahları gün ışığı daha erken görülecek, akşamları ise hava daha erken kararacak. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler, saat değişikliğinin ardından Orta Avrupa Saati'ne (CET) geçecek.

Birleşik Krallık ve Portekiz'de de aynı tarihte saatler bir saat geri alınacak. Ancak bu ülkeler, Orta Avrupa ülkelerinden bir saat geride kalmayı sürdürecek.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI ARTACAK

Türkiye, 2016 yılından bu yana yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanıyor. Bu nedenle 25 Ekim'de Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

Avrupa ülkelerinin kış saatine geçmesiyle Türkiye ile aralarındaki saat farkı bir saat artacak. Almanya, Fransa ve İtalya ile Türkiye arasındaki fark iki saate yükselirken Birleşik Krallık ve Portekiz ile olan fark üç saate çıkacak.

Saat farkındaki değişiklik, Avrupa ile yapılan telefon görüşmelerini, çevrim içi toplantıları ve seyahat planlarını da etkileyecek. Bu nedenle özellikle hafta sonu ve takip eden günlerde planlanan görüşmelerin saatlerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ SAAT DEĞİŞİKLİĞİNİ NEDEN KALDIRAMADI?

Avrupa'da her yıl ilkbahar ve sonbaharda uygulanan saat değişikliği uzun süredir tartışılıyor. Avrupa Birliği, uygulamayı sona erdirmek amacıyla daha önce adımlar attı. Avrupa Parlamentosu da saat değişikliğinin kaldırılmasını destekleyen bir kararı kabul etti.

Ancak üye ülkeler, uygulamanın nasıl sona erdirileceği ve hangi saat düzeninin kalıcı olarak kullanılacağı konusunda ortak bir karara varamadı. Bu nedenle Avrupa'da saatlerin ilkbaharda ileri, sonbaharda geri alınması uygulaması devam ediyor.

HER ÜLKEDE SAATLER DEĞİŞMİYOR

Mevsimsel saat değişikliği dünya genelinde aynı şekilde uygulanmıyor. Fas, Tayland, Japonya, Arjantin ve Güney Afrika, saatlerini mevsime göre ileri veya geri almayan ülkeler arasında yer alıyor.

ABD'de ise saat değişikliği Avrupa'dan farklı bir takvime göre yapılıyor. Ülkede 2026 yılı yaz saati uygulaması 1 Kasım'da sona erecek.