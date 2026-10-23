Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Avrupa'da pazar günü saatler geri alınıyor! Türkiye ile fark yeniden değişecek

Avrupa'nın büyük bölümünde 25 Ekim Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek ve saatler bir saat geri alınacak. Türkiye'de ise saat değişikliği yapılmayacak. Yeni uygulamayla Almanya, Fransa ve İtalya ile Türkiye arasındaki saat farkı iki saate, İngiltere ve Portekiz ile olan fark ise üç saate çıkacak.

Avrupa'da pazar günü saatler geri alınıyor! Türkiye ile fark yeniden değişecek
Nilgün Arabacı

Avrupa'da milyonlarca kişi, 25 Ekim Pazar günü yaz saati uygulamasını geride bırakarak kış saati uygulamasına geçecek. Nesef Gazetesi'nde yer alan habere göre, 24 Ekim Cumartesi'yi 25 Ekim Pazar'a bağlayan gece saatler bir saat geri alınacak. Türkiye'de ise yıl boyunca aynı saat dilimi kullanıldığı için herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Böylece Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı artacak.

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Avrupa'nın büyük bölümünde kış saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak. Orta Avrupa Yaz Saati'ni (CEST) kullanan ülkelerde saatler 03.00'ten 02.00'ye alınacak. Böylece saatlerin geri alındığı gece bir saat uzayacak.

Uygulamayla birlikte sabahları gün ışığı daha erken görülecek, akşamları ise hava daha erken kararacak. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler, saat değişikliğinin ardından Orta Avrupa Saati'ne (CET) geçecek.

Birleşik Krallık ve Portekiz'de de aynı tarihte saatler bir saat geri alınacak. Ancak bu ülkeler, Orta Avrupa ülkelerinden bir saat geride kalmayı sürdürecek.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI ARTACAK

Türkiye, 2016 yılından bu yana yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanıyor. Bu nedenle 25 Ekim'de Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

Avrupa ülkelerinin kış saatine geçmesiyle Türkiye ile aralarındaki saat farkı bir saat artacak. Almanya, Fransa ve İtalya ile Türkiye arasındaki fark iki saate yükselirken Birleşik Krallık ve Portekiz ile olan fark üç saate çıkacak.

Saat farkındaki değişiklik, Avrupa ile yapılan telefon görüşmelerini, çevrim içi toplantıları ve seyahat planlarını da etkileyecek. Bu nedenle özellikle hafta sonu ve takip eden günlerde planlanan görüşmelerin saatlerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ SAAT DEĞİŞİKLİĞİNİ NEDEN KALDIRAMADI?

Avrupa'da her yıl ilkbahar ve sonbaharda uygulanan saat değişikliği uzun süredir tartışılıyor. Avrupa Birliği, uygulamayı sona erdirmek amacıyla daha önce adımlar attı. Avrupa Parlamentosu da saat değişikliğinin kaldırılmasını destekleyen bir kararı kabul etti.

Ancak üye ülkeler, uygulamanın nasıl sona erdirileceği ve hangi saat düzeninin kalıcı olarak kullanılacağı konusunda ortak bir karara varamadı. Bu nedenle Avrupa'da saatlerin ilkbaharda ileri, sonbaharda geri alınması uygulaması devam ediyor.

HER ÜLKEDE SAATLER DEĞİŞMİYOR

Mevsimsel saat değişikliği dünya genelinde aynı şekilde uygulanmıyor. Fas, Tayland, Japonya, Arjantin ve Güney Afrika, saatlerini mevsime göre ileri veya geri almayan ülkeler arasında yer alıyor.

ABD'de ise saat değişikliği Avrupa'dan farklı bir takvime göre yapılıyor. Ülkede 2026 yılı yaz saati uygulaması 1 Kasım'da sona erecek.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Half-Life 3 iddialarını alevlendiren gelişme! Valve bunu ilk kez yaptıHalf-Life 3 iddialarını alevlendiren gelişme! Valve bunu ilk kez yaptı
Dünyanın öbür ucundaki kahvenin kokusunu uzaktan alabileceksiniz!Dünyanın öbür ucundaki kahvenin kokusunu uzaktan alabileceksiniz!

Anahtar Kelimeler:
saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Şarkıcı Nev'den üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Şarkıcı Nev'den üzen haber

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.