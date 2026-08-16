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Avrupa'da yılın transferi! PSG, Ferran Torres’i kadrosuna kattı

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ferran Torres’i 2031 yılına kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Avrupa'da yılın transferi! PSG, Ferran Torres’i kadrosuna kattı
Emre Şen
Ferran Torres

Ferran Torres

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransız kulübü PSG, İspanyol futbolcu Ferran Torres’i transfer etti. PSG’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki forvet ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve 9 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

Ferran Torres de transferinin ardından yaptığı açıklamada yeni bir maceraya katılmaktan mutlu olduğunu, kulübün mümkün olduğunca çok kupa kazanmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.

Son olarak LaLiga’da Barcelona forması giyen İspanyol forvet geçen sezon forma giydiği 49 maçta 21 gol buldu. Ferran Torres, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda da ülkesi İspanya’nın Arjantin’i 1-0 yenerek kupaya uzandığı final maçının golünü kaydetti.

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psg Ferran Torres
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