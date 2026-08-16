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Beşiktaş, ligde ilk sınavında Eyüpspor’u konuk edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonuna yarın sahasında oynayacağı Eyüpspor maçıyla başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk haftada karşılaşacağı Eyüpspor ile ligde 5. kez rakip olacak.

Beşiktaş, ligde ilk sınavında Eyüpspor’u konuk edecek
Emre Şen

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor, yarın saat 21.30’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Vincenzo Italiano önderliğinde Beşiktaş, lige taraftarı önünde kazanarak başlamak istiyor.

LİGDE 5. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig’de 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 4 lig maçında siyah-beyazlılar, 3 kez rakibini mağlup ederken 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 9 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde de 5 gol gördü.

VİNCENZO ITALİANO’NUN İLK SÜPER LİG SINAVI

Beşiktaş’ın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’deki ilk mücadelesine çıkacak. Sezon başında siyah-beyazlıların başına geçen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısında da ilk Süper Lig galibiyetini hedefleyecek.

TRANSFERLER SİFTAH PEŞİNDE

Beşiktaş’ta yeni transferler Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, teknik direktör Vinccenzo Italiano’nun görev vermesi durumunda Süper Lig’de siyah-beyazlı formayla ilk kez ter dökecek.

SEZONU 4 MAÇTA 4 GALİBİYETLE AÇTI

Beşiktaş, bu sezon 4 resmi maça çıktı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0’lık skorlarla eledi. Turnuvanın 3. eleme turunda Çekya’nın Hradec Kralove takımını da iki maçta 1-0’lık skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, play-off turuna yükseldi.

SİYAH-BEYAZLILARIN KALESİ GOLE KAPALI

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, 5 gol atarken kalesini gole kapattı. Eyüpspor karşısında ilk lig mücadelesine çıkacak olan Kartal’ın kalesini sezonun ilk 4 maçında olduğu gibi Alman kaleci Alexander Nübel’in koruması bekleniyor.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

Beşiktaş - Eyüpspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşamanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

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