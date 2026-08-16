SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İsmail Kartal'dan mağlubiyet sonrası eleştiri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Ligin ilk maçında böyle bir oyun oynamamalıydık. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

İsmail Kartal'dan mağlubiyet sonrası eleştiri!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buraya kazanmak, 3 puanı almak için gelmiştik. Maça da iyi başladık. Golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi kapanarak, bekleyerek, geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Tekrar kaybettiğimiz bir topla, hızlı hücumla, sadece ceza sahasında bir oyuncu vardı. Kenardan gelen hızlı ortayla gol oldu.

2-1 geriye düştük. Bizim de maç sonuna kadar çok büyük pozisyonlarımız var. Lehimize verilmeyen 2 tane penaltımız var. İçeride bunlara çok iyi baktık. Hakemler bunları görmedi. Kulüp tarafımız herhalde bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Bu akşam taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle bir oyun oynamamalıydık. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARIK’IN BU GOLLERE YAPACAĞI BİR ŞEY YOK"

Kaleci seçimi ve rotasyonla ilgili soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Geçen seneden Ederson’un cezası devam ettiği için kadroya alamadık. Mert Günok’un da sakatlığı vardı, onu da risk etmedik. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Tarık’ın da bu gollere yapacağı bir şey yok. Görünen ortada. En az 7-8 tane pozisyonumuz var. 2 tane direkten dönen topumuz var. Verilmeyen 2 tane penaltımız var" açıklamasında bulundu.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa'da yılın transferi! PSG, Ferran Torres’i kadrosuna kattıAvrupa'da yılın transferi! PSG, Ferran Torres’i kadrosuna kattı
Beşiktaş, ligde ilk sınavında Eyüpspor’u konuk edecekBeşiktaş, ligde ilk sınavında Eyüpspor’u konuk edecek
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.