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Avrupa'daki Türk derbisinde ilk raund Orkun Kökçü'nün! Feyenoord, Roma'yı tek golle mağlup etti ve avantajı kaptı...

13.04.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord ile Zeki Çelik'in yer aldığı Roma karşı karşıya geldi. Müsabaka, Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Milli futbolcularımız, maçta süre buldu. İşte detaylar...

Avrupa'daki Türk derbisinde ilk raund Orkun Kökçü'nün! Feyenoord, Roma'yı tek golle mağlup etti ve avantajı kaptı...

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Feyenoord ile Roma kozlarını paylaştı. De Kuip Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada Mats Wieffer kaydetti. Roma'da Lorenzo Pellegrini, 43. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

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Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı. Roma'da oynayan Zeki Çelik ise 84. dakikada Spinazzola'nın yerine oyuna dahil oldu.

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Bu skorla birlikte Feyenoord, avantajı eline geçirdi. Eşleşmenin rövanşı, 20 Nisan Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

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