Avrupa'daki Türk derbisinde ilk raund Orkun Kökçü'nün! Feyenoord, Roma'yı tek golle mağlup etti ve avantajı kaptı...

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Feyenoord ile Roma kozlarını paylaştı. De Kuip Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada Mats Wieffer kaydetti. Roma'da Lorenzo Pellegrini, 43. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı. Roma'da oynayan Zeki Çelik ise 84. dakikada Spinazzola'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu skorla birlikte Feyenoord, avantajı eline geçirdi. Eşleşmenin rövanşı, 20 Nisan Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

