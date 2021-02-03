Avrupa devlerinin savunması Türklere emanet

Almanya’nın Schalke kulübünde forma giyen Ozan Kabak, dün Liverpool ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Galatasaray altyapısında yetişen ve önce Stuttgart ardından da Schalke’de gösterdiği başarılı performansla İngiliz devi Liverpool tarafından kiralanan Ozan Kabak’ın transferi sonrası Avrupa kulüplerinin savunma hatlarını Türk futbolculara bırakması dikkatlerden kaçmadı.

JUVE'NİN DUVARI: MERİH DEMİRAL!

Sassuolo’da gösterdiği başarılı performansla 2019 yılında Juventus’a transfer olan Merih Demiral, takımın adeta vazgeçilmezi oldu. 12 Ocak 2020’de çapraz bağı yırtılan ve 182 gün yeşil sahalardan uzak kalan Demiral’ın, formasına kavuşması ise muhteşem oldu. Bu sezon 3’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 maçta forma giyen Demiral, bu maçlarda 1 de asist kaydetti. 22 yaşındaki savunmacının adı kış transfer döneminde sık sık Liverpool ile anıldı ancak bu transfere İtalyan ekibinin yeşil ışık yakmaması sebebiyle İngilizler, Ozan Kabak’ı kadrosuna kattı.

ZEKİ ÇELİK LİLLE'DE FORMAYI KAPTIRMIYOR

Fransa Lig 1’in lideri Lille, kadrosunda 3 Türk futbolcu ile zirveyi bırakmıyor. Forvette Burak Yılmaz’ın, orta sahada Yusuf Yazıcı’nın forma giydiği Fransız kulübün sağbeki ise Zeki Çelik’e emanet. Milli yıldız, bu sezon 2’si Avrupa olmak üzere 17 maçta takımının savunma hattında yer aldı ve bu maçlarda 2 gol 2 de asist kaydetti.