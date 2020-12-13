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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın altın halkası İbrahim Çolak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.12.2020 18:10 | Son Güncelleme

Mersin’de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, Türkiye'ye şampiyona tarihindeki ilk birinciliğini getirdi. Ardından Ferhat Arıcan da paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın altın halkası İbrahim Çolak

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye ilk kez halkayla altın madalya kazandı.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye 6 madalya toplarken, İbrahim Çolak altın, Mert Efe Kılıçer gümüş ve bronz, Bora Tarhan iki, Ferhat Arıcan da bir bronz madalya aldı.

Geçen yıl Türkiye'yi Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ilk kez altın madalyaya ulaştıran İbrahim Çolak, yine halka aletinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası tarihinde Türkiye'nin ilk birinciliğini elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Çolak'ı tebrik mesajını sosyal medyada paylaştı.

7 Ocak 1995 doğumlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Çolak, İzmir'deki Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün aktif sporcusu.

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