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Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'yi 24 sporcu temsil edecek

14.06.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'yi 24 sporcu temsil edecek

Antalya'da düzenlenecek Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'yi 24 sporcunun temsil edeceği bildirildi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eskrimde Avrupa'nın en iyi sporcularını Antalya'da buluşturacak organizasyon 17 Haziran Cuma günü başlayacak ve 22 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

Yaklaşık 500 sporcu Antalya Spor Salonu'nda flöre, kılıç ve epe branşlarında bireysel ve takım müsabakalarında mücadele verecek.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE), Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) koordinasyonundaki Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yer alacak milli eskrimciler şöyle:

Kadınlar flöre: Almıla Birçe Durukan, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, İrem Karamete

Kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Yağmur Sönmüş, Damlanur Sönmüş

Kadınlar kılıç: Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ

Erkekler flöre: Alp Eyüpoğlu, Alp Tuna Korkmaz, Batuhan Mazlumoğlu, Martino Minuto

Erkekler epe: Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner, Ali Ege Say

Erkekler kılıç: Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Enver Yıldırım

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antalya

Antalya Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:30
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:25
Yatsı
22:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

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