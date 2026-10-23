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Avrupa haftası bitti, UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Süper Lig devi 15 sıra birden yükseldi

Avrupa kupalarında heyecan dolu bir hafta geride kalırken Türk takımlarının aldığı sonuçlar kadar UEFA kulüp sıralamasındaki değişimler de gündem oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un sahne aldığı haftada bazı ekipler yerini korurken bir takımın yükselişi dikkat çekti.

Avrupa haftası bitti, UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Süper Lig devi 15 sıra birden yükseldi
Cevdet Berker İşleyen

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden takımlar, haftayı iki galibiyet ve iki beraberlikle tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda kazanırken Fenerbahçe sahadan bir puanla ayrıldı. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş beraberlik elde etti, Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ise galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmaların ardından UEFA kulüp sıralamasında da dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

GALATASARAY KAZANDI, FENERBAHÇE AVANTAJINI KORUYAMADI

Avrupa haftası bitti, UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Süper Lig devi 15 sıra birden yükseldi 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında ilk olarak Fenerbahçe sahaya çıktı. Slavia Prag deplasmanında mücadele eden sarı-lacivertliler, karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen skoru maç sonuna kadar taşıyamadı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve Fenerbahçe haftayı bir puanla kapattı.

Organizasyondaki diğer temsilcimiz Galatasaray ise Fransa'da Lille ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım karşısında 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar, etkili bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

BEŞİKTAŞ BİR PUAN ALDI, TRABZONSPOR SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Avrupa haftası bitti, UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Süper Lig devi 15 sıra birden yükseldi 2

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, üçüncü hafta maçında İngiltere ekibi Crystal Palace'ı sahasında ağırladı. Karşılaşmada 2-1 geriye düşen ve mücadeleyi 10 kişi sürdürmek zorunda kalan siyah-beyazlılar, pes etmeyerek skoru 2-2'ye getirdi. Beşiktaş, bu beraberlikle Avrupa kupalarındaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor, ikinci hafta mücadelesinde İskoçya temsilcisi Hearts ile karşılaştı. Bordo-mavililer, Salah ve Franculino Dju'nun kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle organizasyonda ikide iki yapan Trabzonspor, yoluna kayıpsız devam etti.

15 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Avrupa haftası bitti, UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Süper Lig devi 15 sıra birden yükseldi 3

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA kulüp sıralaması da güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray mevcut basamaklarını korurken Beşiktaş, iki sıra birden yükselerek önemli bir ilerleme kaydetti.

Haftanın sıralama açısından en dikkat çekici çıkışlarından birini Trabzonspor gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekip, 15 basamak yükselerek listede önemli bir sıçrama yaptı. Başakşehir ise güncellenen sıralamada dört sıra geriledi.

İŞTE GÜNCEL UEFA KULÜP SIRALAMASI:

Avrupa haftası bitti, UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Süper Lig devi 15 sıra birden yükseldi 4

1 - Bayern Münih: 131.500

2 - Arsenal: 130.000

3 - Real Madrid: 126.500

4 - PSG: 125.000

5 - Inter: 117.000

6 - Liverpool: 109.000

7 - Manchester City: 106.500

8 - Barcelona: 108.250

9 - Dortmund: 100.750

10 - Leverkusen: 97.000

27 - FENERBAHÇE: 60.750

46 - GALATASARAY: 46.500

98 - BAŞAKŞEHİR: 21.000

118 - BEŞİKTAŞ: 16.500

143 - TRABZONSPOR: 12.500

160 - SAMSUNSPOR: 11.125

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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