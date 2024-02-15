YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Avrupa Halter Şampiyonası'ndan dönen milli halterciler, Konya'da çiçeklerle karşılandı

Avrupa Halter Şampiyonası'ndan dönen milli halterciler, Konya'da çiçeklerle karşılandı

AA AA
15.02.2024 08:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'ndan dönen milli halterciler Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Medine Bilicier için Konya'da karşılama töreni yapıldı.

Avrupa Halter Şampiyonası'ndan dönen milli halterciler, Konya'da çiçeklerle karşılandı

Konya TOHM sporcuları, Konya Havalimanı'nda Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve beraberindekiler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milli halterci Cansu Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi için yoğun bir dönem olduğunu, 2023 yılında 4 yarışmaya katılıp 3 kez İstiklal Marşı'nı okutmayı başardığını hatırlattı.

Geçen sene yaşadığı başarıların ardından 2024 yılına da güzel başladığını ifade eden Bektaş, "Büyükler Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadım. Kampta bileğimden bir sakatlığım vardı. Fazla antrenman yapamamıştım. Yarışmada da dirseğimden sakatlık yaşadım. Ancak elimden geleni yaparak Avrupa Şampiyonu oldum." diye konuştu.

Milli halterci Gamze Altun ise yarışmaya takım halinde çok iyi hazırlandıklarını, şampiyonada çok iyi dereceler elde ettikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Milli sporcuları tebrik eden Abdurrahman Şahin de "Ülke sporumuzun gurur tablosu yaşandı. 2023 Dünya Spor Başkenti Konya, 2024 yılında da Avrupa Şampiyonlukları yaşayarak ve Avrupa rekorları kırarak adından söz ettirmeyi başardı." dedi.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüşle Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu, 1 altın ve 1 gümüşle Gamze Altun Avrupa ikincisi olmuştu.

Büyükler kategorisinde ilk defa yer alan Medine Bilicier ise koparmada 74 kiloluk kaldırışıyla 4. sırada yer almıştı.

Avrupa Halter Şampiyonası'ndan dönen milli halterciler, Konya'da çiçeklerle karşılandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktıMarmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı
Dalgalar mendireği aştıDalgalar mendireği aştı
Kestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 liraKestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 lira
Anahtar Kelimeler:
Konya Halter milli

Konya Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:12
Sabah
07:33
Öğle
13:09
İkindi
16:08
Akşam
18:36
Yatsı
19:52

Konya Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Birlik eczanesi
Emirgazi
Gülçin eczanesi
Halkapinar
Bizim eczanesi
Yunak
Altinekin eczanesi
Karatay
Umut eczanesi
Cihanbeyli
Sağlik eczanesi
Aksehir
Zeynep eczanesi
Beysehir
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.