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Avrupa Hareketlilik Haftası Kartal’da bisiklet korteji ile kutlanacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.09.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası’nı, Bisiklet Korteji etkinliği ile kutluyor.Belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini amaçlayan ve her yıl 6-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Kartal’da da özel bir etkinlikle kutlanacak.Spor İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleşecek olan “Bisiklet Korteji” etkinliği, 19 Eylül Cumartesi günü saat 08.00’da, Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Heykeli önünden başlayıp, Dragos Sahil Amfi Tiyatro önünde son bulacak.Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı açıklamada, “Avrupa Hareketlilik Haftası teması çerçevesinde bisikletli ulaşımı teşvik etmek ve farkındalık için bisikleti ile katılım sağlayabilecek tüm komşularımızı bisiklet kortejine davet ediyorum" dedi.

Kartal Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası’nı, Bisiklet Korteji etkinliği ile kutluyor.

Belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini amaçlayan ve her yıl 6-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Kartal’da da özel bir etkinlikle kutlanacak.

Spor İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleşecek olan “Bisiklet Korteji” etkinliği, 19 Eylül Cumartesi günü saat 08.00’da, Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Heykeli önünden başlayıp, Dragos Sahil Amfi Tiyatro önünde son bulacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı açıklamada, “Avrupa Hareketlilik Haftası teması çerçevesinde bisikletli ulaşımı teşvik etmek ve farkındalık için bisikleti ile katılım sağlayabilecek tüm komşularımızı bisiklet kortejine davet ediyorum" dedi.

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