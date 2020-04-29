YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Avrupa Hokey Şampiyonasına korona engeli

Avrupa Hokey Şampiyonasına korona engeli

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Avrupa’daki gururu Gaziantep Polisgücü Sporun Mayıs 2020’de katılacağı Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası corona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği Avrupa Hokey Federasyonu tarafından açıklandı.Gaziantep’in Türkiye ve Avrupa’daki gururu Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları Mayıs 2020’de katılacakları Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası korona virüs salgını nedeniyle Avrupa Hokey Federasyonu tarafından ertelendi.Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla karşılaşmak için hazırlandıklarını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan Şubat 2020’de Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilen Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonasında Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluğu kazandırdıklarını hatırlatarak, “Korona virüs salgını bütün dünya olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Türkiye’nin Avrupa’daki gururu Gaziantep Polisgücü Sporun Mayıs 2020’de katılacağı Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası corona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği Avrupa Hokey Federasyonu tarafından açıklandı.
Gaziantep’in Türkiye ve Avrupa’daki gururu Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları Mayıs 2020’de katılacakları Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası korona virüs salgını nedeniyle Avrupa Hokey Federasyonu tarafından ertelendi.
Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla karşılaşmak için hazırlandıklarını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan Şubat 2020’de Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilen Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonasında Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluğu kazandırdıklarını hatırlatarak, “Korona virüs salgını bütün dünya olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Biliyorsunuz spor alanında birçok branşın ulusal ve uluslararası organizasyonları ertelendi. Mayıs 2020’de açık alan kategorisinde gerçekleştirilecek olan Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler kadın ve erkek şampiyonaları ertelendi. Avrupa Hokey Federasyonu tarafından iptal edilen şampiyonaların ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. Mayıs 2020’de de Avrupa Açık Alan Kadın ve Erkek Şampiyon Kulüpler Şampiyonalarında da kulüplerimiz ülkemizi temsil edecekti. Kadın takımımız Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de gerçekleştirilecek olan Eurohockey Challenge lll’te Galler’in Gwent HC Kulübü, Hırvatistan’ın HK Zelina Kulübü, Polonya’nın KS Rogowo Kulübü, Fransa’nın Stade Francais Kulübü, Portekiz’in Grupo Desportivo do Viso Kulübü ve İsviçre’nin SLF Mesaicos Kulübüyle karşılaşacaktı. Erkek takımımız ise Slovenya’nın Predanovci kentinde Erkekler Açık Alan Eurohockey Challenge ll’de İsviçre’nin Nacka LHK Kulübü, Danimarka’nın Copenhagen HC Kulübü, Macaristan’ın Soroksari Kulübü, Bulgaristan’ın Akademik Plus Sofia Kulübü, Litvanya’nın Ardas Rudamina Kulübü, Ukrayna’nın HC PK-Start Zytomyrskyi Kulübü ve Slovenya’nın HK Triglav Predanovci Kulüpleriyle karşılaşacaklardı. Her iki şampiyona ileri bir tarihe ertelendi” dedi.
“Salgın bitsin yeni destanlar yazacağız”
Dünya genelinde uluslararası organizasyonların iptaline neden olan korona virüs salgınının yakın bir zamanda biteceğine inandıklarını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “İnsan sağlığı her şeyden önemli. Bilim adamlarının gerekli aşıları kısa bir süre içerisinde geliştireceğine inanıyoruz. Burada önemli olan milletçe hepimizin bilim kurullu tarafından belirlenen kurallara uymamız ve virüsten kendimizi, ailemizi ve çevremizdeki insanları korumaktır. Bizler Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü olarak alınan önlemlerin uygulanması yönünde sürekli sporcularımızla, teknik heyetimizle ve yönetim kurulumuzla temas halindeyiz. Salgın bitsin Gaziantep Polisgücü Spor Gaziantep’e ve Türkiye’ye bundan sonra da yeni Avrupa Şampiyonluk kupaları getirecek, yeni destanlar yazacaktır. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz yazılacak destanlara, güzel öykülere şahitlik yapmak istiyorsanız lütfen kurallara uymaya ve evde kalmaya devam edin” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:31
Öğle
12:33
İkindi
16:18
Akşam
19:25
Yatsı
20:48

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Durmuslar Eczanesi
Sehitkamil
Gökçe Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Mumbuç Eczanesi
Sehitkamil
Seher Eczanesi
Sehitkamil
Alev Eczanesi
Sahinbey
Binevler Çiğdem Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Araban’da sokak hayvanları aç kalmayacak

Araban’da sokak hayvanları aç kalmayacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.