Avrupa Judo Birliğinin ortak çalışma kampı, Antalya'da başladı

Avrupa Judo Birliğinin (EJU) ortak çalışma kampı, Antalya'da 21 ülkeden 300 judokanın katılımıyla başladı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde başlayan ortak kamp, 14 Ocak'a kadar EJU eğitmenleri ve ülke milli takım antrenörlerinin gözetiminde sürecek.
Judo adına yılın ilk ortak çalışma kampında antrenmanlara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Norveç, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Moldova ve Hollanda'dan judocular katılıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz