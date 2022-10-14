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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası başladı

14.10.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Gizem Özer bir üst tura çıktı

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Budva kentinde başlayan organizasyonda bugün milli sporcular Hatice Akbaş ile Gizem Özer ringe çıktı.

54 kiloda mücadele son Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş, Ukraynalı rakibi Anastasia Kovalchuk'a mağlup olurken, 60 kiloda ringe çıkan Gizem Özer ise yine Ukraynalı Hanna Okhrei'yi yenerek bir üst tura çıktı.

9 Türk sporcunun yarıştığı organizasyon, 22 Ekim'de sona erecek.

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Karadağ Türkiye Boks Federasyonu

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