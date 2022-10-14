Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası başladı

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da başladı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Budva kentinde başlayan organizasyonda bugün milli sporcular Hatice Akbaş ile Gizem Özer ringe çıktı.
54 kiloda mücadele son Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş, Ukraynalı rakibi Anastasia Kovalchuk'a mağlup olurken, 60 kiloda ringe çıkan Gizem Özer ise yine Ukraynalı Hanna Okhrei'yi yenerek bir üst tura çıktı.
9 Türk sporcunun yarıştığı organizasyon, 22 Ekim'de sona erecek.
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