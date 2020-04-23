SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı

Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.04.2020 23:19 | Son Güncelleme

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı

Müslüman aleminin en önemli aylarından olan ramazan ayının gelmesi ile Avrupa'nın önemli kulüpleri mesaj paylaştı

İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkese mübarek bir ramazan diliyoruz." mesajını paylaşırken, Chelsea'nin açıklamasında, "Bu kutsal ayda oruç tutmaya hazırlanan herkesin ramazanı mübarek olsun." ifadesi kullanıldı.

İtalya'nın Milan Kulübü, mübarek bir ramazan dileyerek, "Siz ve sevdikleriniz için bereketli ve huzurlu bir ay olsun." açıklamasını yaparken, Juventus, Inter ve Roma da ramazanı kutlayan mesajlar paylaştı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih'in mesajında, "Sizlere mübarek bir ramazan diliyoruz." denildi.

FIFA'nın açıklamasında ise "Dünyadaki bütün Müslüman taraftarların ramazan ayı mübarek olsun." ifadesi kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
UEFA'dan EURO 2020 için son kararUEFA'dan EURO 2020 için son karar
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan mesaj kulüpler

En Çok Okunan Haberler

23 Nisan'ı işaret etmişti! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

23 Nisan'ı işaret etmişti! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

UEFA Açıkladı! Şampiyonlar Ligi'ne hangi takım gidecek?

UEFA Açıkladı! Şampiyonlar Ligi'ne hangi takım gidecek?

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

Emre Belözoğlu karantinada imaj değiştirdi

Emre Belözoğlu karantinada imaj değiştirdi

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldinho'nun görüntüleri ortaya çıktı! Hapisten çıkar çıkmaz...

Ronaldinho'nun görüntüleri ortaya çıktı! Hapisten çıkar çıkmaz...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı

Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı

UEFA'dan EURO 2020 için son karar

UEFA'dan EURO 2020 için son karar

İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

UEFA Açıkladı! Ligler tamamlanmazsa Şampiyonlar Ligi'ne hangi takım gidecek?

UEFA Açıkladı! Şampiyonlar Ligi'ne hangi takım gidecek?

UEFA'dan 676 kulübe 70,4 milyon euroluk ödeme

UEFA'dan kulüplere 70,4 milyon euro

Hayatını kaybeden Samokhvalov hakkında olay sözler! "Bu onun suçu"

Hayatını kaybeden futbolcu için skandal sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.