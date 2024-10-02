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Avrupa kupalarına ilk kez katılan Brest tarihinde bir ilki yaşadı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 07:32
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Brest deplasmanda karşılaştığı Salzburg'u 4-0 mağlup ederken, bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Avrupa kupalarına ilk kez katılan Brest tarihinde bir ilki yaşadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta mücadeleleri ile sürerken, Ligue 1 ekibi Brest deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Fransız ekibi 4-0 kazandı.

Brest'e galibiyeti getiren golleri 24 ile 70. dakikalarda Abdallah Sima, 66. dakikada Mahdi Camara ve 75. dakikada Mathias Pereira Lage, kaydetti. 11. dakikada Samson Baidoo'nun Salzburg adına bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BREST'TEN 2'DE 2

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Bu sonuçla birlikte 2. maçını da kazanarak 6 puana yükseldi. Salzburg ise 2. maçını da kaybederek henüz puanla tanışamadı.

SIRADAKİ RAKİP LEVERKUSEN

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Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Salzburg, sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Brest ise aynı haftada sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

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Brest UEFA son dakika şampiyonlar ligi
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