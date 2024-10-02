Avrupa kupalarına ilk kez katılan Brest tarihinde bir ilki yaşadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta mücadeleleri ile sürerken, Ligue 1 ekibi Brest deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Fransız ekibi 4-0 kazandı.

Brest'e galibiyeti getiren golleri 24 ile 70. dakikalarda Abdallah Sima, 66. dakikada Mahdi Camara ve 75. dakikada Mathias Pereira Lage, kaydetti. 11. dakikada Samson Baidoo'nun Salzburg adına bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BREST'TEN 2'DE 2

Bu sonuçla birlikte 2. maçını da kazanarak 6 puana yükseldi. Salzburg ise 2. maçını da kaybederek henüz puanla tanışamadı.

SIRADAKİ RAKİP LEVERKUSEN

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Salzburg, sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Brest ise aynı haftada sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.