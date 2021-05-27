Avrupa kupalarında 4. kez boy gösterecek Sivasspor'da ilk hedef gruplara kalmak

Oyuncularının ve kendisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve Avrupa Ligi'nde kadro kurmakta sıkıntı yaşadıklarını anımsatan Çalımbay, "En az 2-3 maça çıkamadım, onun için çok üzüldüm. O gruptan kesinlikle çıkardık, Villarreal ile çekiştik. Maccabi Tel Aviv'i burada da deplasmanda da yenebilirdik. Karabağ'ı zaten içeride de dışarıda da yendik ama şanssızlıklar sıkıntı yarattı." dedi.

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda ilk kez düzenleyeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çalımbay, kadro derinliğinin olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını vurgulayarak, "Sakat ve hasta arkadaşımız çok olunca sıkıntı yaşadık. İlk başladığımızda gruptan çıkacağımıza emindik, 'grubun en kuvvetli takımlarından biri biziz' dedik. Villarreal'e 5-3 kaybettiğimiz maçta hiç çekinmedik, çatır çatır oynadık. Gol attık, gol yedik ama hiç oyundan kopmadık." diye konuştu.

Avrupa kupalarında geçen sezon yaşadıkları üzüntüyü, yeni sezonda yaşamak istemediklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Geçen sezon istediğimiz gibi olmadı, pandemiden dolayı sıkıntılar yaşadık. Avrupa kupalarında yedek kadro dahi çıkartamadık. Benim en üzüldüğüm şeylerden bir tanesiydi ama inşallah bu sezon öyle olmayacak. Bütün amacımız kesinlikle gidebildiğimiz yere kadar gitmek. İki eleme maçı oynayacağız, onları geçip gruplara girdikten sonra çok iyi bir şekilde gideceğimize yürekten inanıyorum."

- Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.