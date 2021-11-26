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Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro

26.11.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 16 milyon euroluk gelirin sahibi oldu. Aslan son maçında Lazio'ya geçit vermezse liderlik primi de alacak.

Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro

UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon euroluk gelirin sahibi oldu.

SERÜVEN KÖTÜ BAŞLADI

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden Galatasaray, statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10'luk kısmıyla (350 bin euro) teselli buldu.

İKİ TAKIMI ELEDİ

Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden Galatasaray, önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers'ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

PERFORMANS GELİRİ

Gruplara katılım bedeli olan 3,63 milyon euroyu kazanan Galatasaray, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2,94 milyon euroluk performans gelirine ulaştı.

SON BİR VİRAJ KALDI

Grup ikinciliğini ve dolayısıyla play-off'u garantileyen sarı-kırmızılılar, tur primi kaleminde 1,05 milyon euroluk ödülü de garantiledi. Galatasaray, şayet grup maçlarını lider tamamlarsa 1,1 milyon euro liderlik ve 1,2 milyon euro son 16 turu primi olmak üzere bu kalemden toplam 2,3 milyon euro kasasına koyacak.

YAYIN GELİRİ 5 MİLYON EURO

Galatasaray, katsayı gelirinde ise 24 hissenin karşılığı olarak 3,168 milyon euro kazanmış durumda. Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzu gelirinden de yaklaşık 5 milyon euroluk gelir bekliyor.

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