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Avrupa Ligi'ne damga vuran gol

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 20.09.2018 22:20 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başladı. Fransız ekibi Rennes'in evinde Jablonec'i 2-1 yendiği karşılaşmada 20 yaşındaki Ismaila Sarr attığı mükemmel golle geceye damgasını vurdu. İşte Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonuçları...

Avrupa Ligi'ne damga vuran gol

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları G, H, I, J, K ve L gruplarında sona erdi. İlk hafta maçlarına attığı golle damga vuran isim Rennes'in genç yıldızı Ismaila Sarr oldu.

Fransız ekibi Rennes, K Grubu'ndaki ilk maçında evinde Jablonec'i ağırladı. Maçın 31. dakikasında sahneye çıkan Ismaila Sarr, attığı mükemmel golle takımını 1-0 öne geçirdi. Jablonec, 54'te Travnik ile eşitliği yakalasa da Rennes, 90. dakikada yeni transferi Hatem Ben Arfa'nın penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Dinamo Kiev evinde Astana ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

G GRUBU
Rapid Wien 2 - 0 Spartak Moscow
Villarreal 2 - 2 Rangers

H GRUBU
Lazio 2 - 1 Apollon Limassol
Marseille 1 - 2 Eintracht Frankfurt

I GRUBU
BEŞİKTAŞ 3 - 1 Sarpsborg 08
Genk 2 - 0 Malmö FF

J GRUBU
AKHİSARSPOR 0 - 1 Krasnodar
Sevilla 5 - 1 Standard Liege

K GRUBU
Dinamo Kiev 2 - 2 FC Astana
Rennes 2 - 1 Jablonec

L GRUBU
Mol Vidi 0 - 2 BATE Borisov
PAOK 0 - 1 Chelsea

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Anahtar Kelimeler:
Ismaila Sarr UEFA Avrupa Ligi Rennes-Jablonec

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