Avrupa Ligi'ne damga vuran gol

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları G, H, I, J, K ve L gruplarında sona erdi. İlk hafta maçlarına attığı golle damga vuran isim Rennes'in genç yıldızı Ismaila Sarr oldu.

Fransız ekibi Rennes, K Grubu'ndaki ilk maçında evinde Jablonec'i ağırladı. Maçın 31. dakikasında sahneye çıkan Ismaila Sarr, attığı mükemmel golle takımını 1-0 öne geçirdi. Jablonec, 54'te Travnik ile eşitliği yakalasa da Rennes, 90. dakikada yeni transferi Hatem Ben Arfa'nın penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Dinamo Kiev evinde Astana ile 2-2 berabere kaldı.

