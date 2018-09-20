Avrupa Ligi'ne damga vuran gol

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları G, H, I, J, K ve L gruplarında sona erdi. İlk hafta maçlarına attığı golle damga vuran isim Rennes'in genç yıldızı Ismaila Sarr oldu.
Fransız ekibi Rennes, K Grubu'ndaki ilk maçında evinde Jablonec'i ağırladı. Maçın 31. dakikasında sahneye çıkan Ismaila Sarr, attığı mükemmel golle takımını 1-0 öne geçirdi. Jablonec, 54'te Travnik ile eşitliği yakalasa da Rennes, 90. dakikada yeni transferi Hatem Ben Arfa'nın penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Grubun diğer maçında ise Dinamo Kiev evinde Astana ile 2-2 berabere kaldı.
Rennes' Ismaila Sarr hit that into 2019 ????????— B/R Football (@brfootball) September 20, 2018
(???? U.S. only) pic.twitter.com/6BWoNAYfnq
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
G GRUBU
Rapid Wien 2 - 0 Spartak Moscow
Villarreal 2 - 2 Rangers
H GRUBU
Lazio 2 - 1 Apollon Limassol
Marseille 1 - 2 Eintracht Frankfurt
I GRUBU
BEŞİKTAŞ 3 - 1 Sarpsborg 08
Genk 2 - 0 Malmö FF
J GRUBU
AKHİSARSPOR 0 - 1 Krasnodar
Sevilla 5 - 1 Standard Liege
K GRUBU
Dinamo Kiev 2 - 2 FC Astana
Rennes 2 - 1 Jablonec
L GRUBU
Mol Vidi 0 - 2 BATE Borisov
PAOK 0 - 1 Chelsea
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