Avrupa Ligi'ne damga vuran gol

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları G, H, I, J, K ve L gruplarında sona erdi. İlk hafta maçlarına attığı golle damga vuran isim Rennes'in genç yıldızı Ismaila Sarr oldu.

Fransız ekibi Rennes, K Grubu'ndaki ilk maçında evinde Jablonec'i ağırladı. Maçın 31. dakikasında sahneye çıkan Ismaila Sarr, attığı mükemmel golle takımını 1-0 öne geçirdi. Jablonec, 54'te Travnik ile eşitliği yakalasa da Rennes, 90. dakikada yeni transferi Hatem Ben Arfa'nın penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Dinamo Kiev evinde Astana ile 2-2 berabere kaldı.

Rennes' Ismaila Sarr hit that into 2019 ????????



(???? U.S. only) pic.twitter.com/6BWoNAYfnq — B/R Football (@brfootball) September 20, 2018

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

G GRUBU

Rapid Wien 2 - 0 Spartak Moscow

Villarreal 2 - 2 Rangers

H GRUBU

Lazio 2 - 1 Apollon Limassol

Marseille 1 - 2 Eintracht Frankfurt

I GRUBU

BEŞİKTAŞ 3 - 1 Sarpsborg 08

Genk 2 - 0 Malmö FF

J GRUBU

AKHİSARSPOR 0 - 1 Krasnodar

Sevilla 5 - 1 Standard Liege

K GRUBU

Dinamo Kiev 2 - 2 FC Astana

Rennes 2 - 1 Jablonec

L GRUBU

Mol Vidi 0 - 2 BATE Borisov

PAOK 0 - 1 Chelsea

