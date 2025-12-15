Fenerbahçe'yi sakatlıklar vurdu! Duran ve Brown Konyaspor maçında oyundan alındı

Süper Lig'de Fenerbahçe iç sahada Konyaspor'u ağırlarken, ilk yarıda attığı gollerle 3-0 önde götürüyor. Maç oldukça rahat bir skorla geçerken, sarı-lacivertli takım arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla şoku yaşadı. İşte detaylar...

ÖNCE ARCHIE BROWN!

Fenerbahçe'de Brown rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve ayağa kalkamadı. Brown'un yerine 55. dakikada Levent Mercan oyuna dahil oldu.

ARDINDAN JHON DURAN SAKATLANDI!

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, Konyaspor maçının 68.dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Duran'ı yerine Szymanski oyuna dahil oldu.