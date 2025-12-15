SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'yi sakatlıklar vurdu! Duran ve Brown Konyaspor maçında oyundan alındı

Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-lacivertliler maçın 68.dakikası itibariyle 2 sakatlıkla şoku yaşadı.

Fenerbahçe'yi sakatlıklar vurdu! Duran ve Brown Konyaspor maçında oyundan alındı
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de Fenerbahçe iç sahada Konyaspor'u ağırlarken, ilk yarıda attığı gollerle 3-0 önde götürüyor. Maç oldukça rahat bir skorla geçerken, sarı-lacivertli takım arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla şoku yaşadı. İşte detaylar...

ÖNCE ARCHIE BROWN!

Fenerbahçe yi sakatlıklar vurdu! Duran ve Brown Konyaspor maçında oyundan alındı 1

Fenerbahçe'de Brown rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve ayağa kalkamadı. Brown'un yerine 55. dakikada Levent Mercan oyuna dahil oldu.

ARDINDAN JHON DURAN SAKATLANDI!

Fenerbahçe yi sakatlıklar vurdu! Duran ve Brown Konyaspor maçında oyundan alındı 2

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, Konyaspor maçının 68.dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Duran'ı yerine Szymanski oyuna dahil oldu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 86'
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 0
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talisca'nın füzesi Konyaspor'u yıktı! Brezilyalı bu sezon samba yapıyorTalisca'nın füzesi Konyaspor'u yıktı! Brezilyalı bu sezon samba yapıyor
TFF'den Türkiye Kupası için VAR kararı!TFF'den Türkiye Kupası için VAR kararı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Sakatlık son dakika fenerbahçe Jhon Duran Archie Brown
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.