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Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası Ankara'da yapılacak

12.02.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası Ankara'da yapılacak

3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası, 17-19 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara tesislerinde gerçekleştirilecek organizasyona 14 ülkeden toplamda 21 takım katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet ile Can Çapak-Turgay Orak ikilisinden oluşan 4 milli sporcu temsil edecek.

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