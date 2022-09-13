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Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Macaristan'da başladı

13.09.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Macaristan'da başladı

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Macaristan'ın Szekesfehervar kentinde başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Türkiye'yi Macaristan'da kadınlarda İlke Özyüksel ve İpek Akşin, erkeklerde Buğra Ünal temsil edecek.

Binicilik, yüzme ve lazer run etapları üzerinden yapılacak kadınlar bayrak yarışı ve erkekler bayrak yarışıyla başlayan organizasyon, yarın kadınlar sıralama yarışları, 15 Eylül'de erkekler sıralama yarışlarıyla devam edecek.

Kadınlar ve erkekler finali, 18 Eylül'de yapılacak.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, 19 Eylül'de yapılacak karışık bayrak yarışıyla sona erecek.

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