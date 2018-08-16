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Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.08.2018 00:39 | Son Güncelleme

Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten maçın uzatma devreleri sonucu Real Madrid'i 4-2 yenerek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda oynanan UEFA Süper Kupa maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi'nin kazananı Atletico Madrid karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, henüz ilk dakika dolmadan Diego Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Costa'nın 49. saniyede bulduğu gol, UEFA Süper Kupa tarihinin en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.

Rakibine 27. dakikada Karim Benzema'nın attığı golle cevap veren Real Madrid durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Real Madrid, 63. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan bulduğu golle 2-1 üstünlük sağladı.

Diego Costa, 79. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Costa, skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere bitti ve uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma devrelerinde etkili bir oyun ortaya koyan Atletico Madrid, Saul Niguez'in 98. dakikada ve Koke'nin 104. dakikada attığı gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Atletico Madrid, 2010 ve 2012'den sonra 3. kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı. Real Madrid ise bu kupayı 5'er kezle en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakalama fırsatını kaçırdı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid atletico madrid süper kupa

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