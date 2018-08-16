Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda oynanan UEFA Süper Kupa maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi'nin kazananı Atletico Madrid karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, henüz ilk dakika dolmadan Diego Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Costa'nın 49. saniyede bulduğu gol, UEFA Süper Kupa tarihinin en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.
Rakibine 27. dakikada Karim Benzema'nın attığı golle cevap veren Real Madrid durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Real Madrid, 63. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan bulduğu golle 2-1 üstünlük sağladı.
Diego Costa, 79. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Costa, skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere bitti ve uzatma devrelerine geçildi.
Uzatma devrelerinde etkili bir oyun ortaya koyan Atletico Madrid, Saul Niguez'in 98. dakikada ve Koke'nin 104. dakikada attığı gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid, 2010 ve 2012'den sonra 3. kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı. Real Madrid ise bu kupayı 5'er kezle en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakalama fırsatını kaçırdı.
MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)
Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için istediğimiz rakamlar verilirse masaya otururuz
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Monaco bir kez daha Beşiktaş'ın yıldız ismi Domagoj Vida'yı gündemine aldı
Bafetimbi Gomis'e Nice talip oldu iddiası
Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor
Ricardo Quaresma Sporting Lizbon'a gidiyor
Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak
İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum