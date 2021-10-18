Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda kadınlarda Finlandiya ve Slovenya'ya, erkeklerde ise Almanya'ya yenildi.

Kemer ilçesinde gerçekleştirilen, 17 ülkeden 16'sı erkek, 11'i kadın olmak üzere 27 takımın katıldığı şampiyonanın grup aşamasında ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye, kadınlarda Finlandiya ve Slovenya'ya, erkeklerde ise Almanya'ya 3-0 mağlup oldu.

Organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda yarın kadınlarda Hırvatistan, erkeklerde ise Sırbistan ile karşılaşacak.

Günün sonuçları şöyle:

- Erkekler

A Grubu:

Fransa-Sırbistan: 0-3

Türkiye-Almanya: 0-3

B Grubu:

Ukrayna-Letonya: 3-0

İtalya-Hollanda: 1-3

C Grubu:

Bosna Hersek-Polonya: 3-0

Gürcistan-Macaristan: 0-3

D Grubu:

Rusya-Hırvatistan: 3-0

Çekya-Slovenya: 1-3

- Kadınlar

A Grubu:

Finlandiya-Polonya: 3-1

Slovenya-Türkiye: 3-0

Türkiye-Finlandiya: 0-3

Polonya-Hırvatistan: 3-1

Almanya-Slovenya: 3-1

B Grubu:

Ukrayna-Rusya: 0-3

Macaristan-Hollanda: 3-0

Şampiyona, 23 Ekim'de sona erecek.

