Avrupa Şampiyonası nedir, hangi ülkeler katılır?

Futbolun merkezinin Avrupa kıtası olduğuna yönelik genel kabul mevcuttur. İzleyici sayıları, maddi imkanlar, takım bütçeleri ve uluslararası müsabakalardaki Avrupa temsilcilerinin başarıları bu savın temel dayanak noktasıdır. Öte yandan İngiltere, modern anlamda futbolun doğduğu ülkedir. Avrupa futbolunda takımların altyapısal faaliyetleri ve tesisleşme çalışmaları gelişkindir.

Ayrıca stadyum kapasiteleri, çim kalitesi ve tesis imkanları gibi konular futbolda jenerasyonlar boyunca süren istikrarın oturmasına olanak sağlar. Bu anlamda Avrupa futbolunun içerisindeki uluslararası mücadeleler de bir anlamda futbolun zirvesinde yer alma anlamına gelir. Bu mücadeleler, prestij olarak yüksek organizasyonlardır. Dünya Kupası kadar geniş ölçekte olmasa da kıtasal federasyonlar arasında düzenlenen turnuvaların başında Avrupa Şampiyonası gelir.

Avrupa Şampiyonası nedir?

Avrupa Şampiyonası tarihi teoride 1927 yılına dayanmaktadır. Fransa Futbol Federasyonu genel sekreteri Henri Delaunay, Avrupa'da uluslararası bir kupa düzenlenmesi fikrini ortaya atmıştır. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve akabinde 2.Dünya Savaşı dönemleri bu fikrin uzun süre uygulanamamasına sebep olmuştur. Nihayetinde Avrupa siyasi haritasının görece istikrara oturduğu bir dönemde 1960 yılında ilk Avrupa Uluslar Kupası düzenlenmiş ve şampiyonu SSCB olmuştur.

Zaman içerisinde değişimlerle 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında takım sayısı 24 olarak belirlenmiştir. UEFA Avrupa Şampiyonası, Avrupa futbolunda ülkeler bazında düzenlenen yüksek prestijli ve para ödüllü bir turnuvadır. Turnuva UEFA tarafından aday ülkeler arasında oylama usulüyle belirlenen ülkede oynatılır.

Avrupa Şampiyonası'na hangi ülkeler katılır?

Avrupa Şampiyonası formatında UEFA üyesi 50'nin üzerinde ülke katılım gösterir. Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi Avrupa kıtasında yer almayan ülkeler de turnuvaya katılım sağlayabilir. Genel kıstas UEFA bünyesinde yer almaktır.

Avrupa Şampiyonası öncelikle eleme gruplarıyla başlar. Eleme gruplarında format mevcut siyasi koşullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Genel uygulama, grupları "ilk 2" sırada bitiren ve seçili sayıda en iyi üçüncü sırada yer alan takımların doğrudan, kalanların ise çift maçlı play-off maçlarından sonra katılması üzerinedir. Eleme turlarını başarıyla geçen toplam "24 takım" Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eder.

Avrupa Şampiyonası formatı nasıldır?

Şampiyonadaki takımlar "4'er takımlı" "6 gruba" kura usulüyle yerleştirilir. Takımlar tek maç usulü karşılaşır ve mücadeleler "90 dakikada" tamamlanır. Grup aşamasından sonraki maçlar ise tek maç usulü devam ederken "90 dakika" sonucunda galip çıkmazsa "uzatmalar ve seri penaltı atışlarına" dek karşılaşmalar sürer. Gruplarını ilk 2 sıradaki takımları ve en yüksek puan/averaja sahip "4 tane en iyi 3. takım" "son 16" turuna yükselir. Bu aşamadan sonra "çeyrek final", "yarı-final" ve "final" sonucunda şampiyon belirlenir.

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3.lük maçı" oynanmaz.