SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Avrupa Şampiyonası nedir, hangi ülkeler katılır?

Avrupa Şampiyonası, Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen futbol organizasyonlarından birisidir. Avrupa futbolunun küresel etkisi nedeniyle bu organizasyon, sınırlarını aşan bir öneme sahiptir.

Avrupa Şampiyonası nedir, hangi ülkeler katılır?
Doğukan Bayrak

Futbolun merkezinin Avrupa kıtası olduğuna yönelik genel kabul mevcuttur. İzleyici sayıları, maddi imkanlar, takım bütçeleri ve uluslararası müsabakalardaki Avrupa temsilcilerinin başarıları bu savın temel dayanak noktasıdır. Öte yandan İngiltere, modern anlamda futbolun doğduğu ülkedir. Avrupa futbolunda takımların altyapısal faaliyetleri ve tesisleşme çalışmaları gelişkindir.

Ayrıca stadyum kapasiteleri, çim kalitesi ve tesis imkanları gibi konular futbolda jenerasyonlar boyunca süren istikrarın oturmasına olanak sağlar. Bu anlamda Avrupa futbolunun içerisindeki uluslararası mücadeleler de bir anlamda futbolun zirvesinde yer alma anlamına gelir. Bu mücadeleler, prestij olarak yüksek organizasyonlardır. Dünya Kupası kadar geniş ölçekte olmasa da kıtasal federasyonlar arasında düzenlenen turnuvaların başında Avrupa Şampiyonası gelir.

Avrupa Şampiyonası nedir?

Avrupa Şampiyonası tarihi teoride 1927 yılına dayanmaktadır. Fransa Futbol Federasyonu genel sekreteri Henri Delaunay, Avrupa'da uluslararası bir kupa düzenlenmesi fikrini ortaya atmıştır. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve akabinde 2.Dünya Savaşı dönemleri bu fikrin uzun süre uygulanamamasına sebep olmuştur. Nihayetinde Avrupa siyasi haritasının görece istikrara oturduğu bir dönemde 1960 yılında ilk Avrupa Uluslar Kupası düzenlenmiş ve şampiyonu SSCB olmuştur.

Zaman içerisinde değişimlerle 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında takım sayısı 24 olarak belirlenmiştir. UEFA Avrupa Şampiyonası, Avrupa futbolunda ülkeler bazında düzenlenen yüksek prestijli ve para ödüllü bir turnuvadır. Turnuva UEFA tarafından aday ülkeler arasında oylama usulüyle belirlenen ülkede oynatılır.

Avrupa Şampiyonası'na hangi ülkeler katılır?

Avrupa Şampiyonası formatında UEFA üyesi 50'nin üzerinde ülke katılım gösterir. Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi Avrupa kıtasında yer almayan ülkeler de turnuvaya katılım sağlayabilir. Genel kıstas UEFA bünyesinde yer almaktır.

Avrupa Şampiyonası öncelikle eleme gruplarıyla başlar. Eleme gruplarında format mevcut siyasi koşullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Genel uygulama, grupları "ilk 2" sırada bitiren ve seçili sayıda en iyi üçüncü sırada yer alan takımların doğrudan, kalanların ise çift maçlı play-off maçlarından sonra katılması üzerinedir. Eleme turlarını başarıyla geçen toplam "24 takım" Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eder.

Avrupa Şampiyonası formatı nasıldır?

Şampiyonadaki takımlar "4'er takımlı" "6 gruba" kura usulüyle yerleştirilir. Takımlar tek maç usulü karşılaşır ve mücadeleler "90 dakikada" tamamlanır. Grup aşamasından sonraki maçlar ise tek maç usulü devam ederken "90 dakika" sonucunda galip çıkmazsa "uzatmalar ve seri penaltı atışlarına" dek karşılaşmalar sürer. Gruplarını ilk 2 sıradaki takımları ve en yüksek puan/averaja sahip "4 tane en iyi 3. takım" "son 16" turuna yükselir. Bu aşamadan sonra "çeyrek final", "yarı-final" ve "final" sonucunda şampiyon belirlenir.

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3.lük maçı" oynanmaz.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oliver Kahn'dan Leroy Sane'ye eleştiri!Oliver Kahn'dan Leroy Sane'ye eleştiri!
Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek istiyoruz"Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek istiyoruz"
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,68
41,69
% 0.2
17:11
Euro
49,02
49,03
% 0.33
17:11
İngiliz Sterlini
56,19
56,20
% 0.22
17:11
Avustralya Doları
27,52
27,54
% 0.34
17:11
İsviçre Frangı
52,37
52,41
% 0.48
17:11
Rus Rublesi
0,50
0,51
% 0.16
17:02
Çin Yuanı
5,84
5,84
% 0.17
17:11
İsveç Kronu
4,45
4,46
% 0.76
17:11
Anahtar Kelimeler:
Euro avrupa şampiyonası futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.