Avrupa şampiyonu Buse Naz'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Uluslararası turnuvalarda 4 birinciliği bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonu'nun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki milli sporcu, ekim ayında Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Buse Naz, 2017 Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası, 2018 ve 2019 Avrupa Şampiyonaları ile 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanmayı başardı. Milli boksörün ayrıca 2014, 2016 ve 2018 yıllarında da Türkiye şampiyonlukları bulunuyor.

Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine, 2020 yılının Mart ayında Londra'da olimpiyat kota eleme müsabakaları yapılacağını söyledi.

Dünya Şampiyonası'nın bu yılın en büyük organizasyonu olduğuna işaret eden Buse Naz, "Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası'na performansımızın üzerine bir iki adım daha koyarak gitmek istiyoruz. Çünkü bu büyük bir turnuva. Rakiplerimiz çok güçlü. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Şu anda onun mücadelesini veriyoruz" dedi.