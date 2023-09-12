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Avrupa şampiyonu down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı

12.09.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, memleketi Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı.

Avrupa şampiyonu down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı

Padova kentindeki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı atlet Emirhan, 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda (3'lü yarış) 2298 puanla kendisine ait olan dünya rekorunu, 2320 puanlık derecesiyle kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Kente gelen milli sporcu için eski otogarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince karşılama töreni düzenlendi.

Çiçeklerle karşılanan milli sporcuya arkadaşları ve yakınları sevgi gösterisinde bulundu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emirhan'ın Tekirdağ'ın gururu olduğunu söyledi.

Milli sporcunun 7 madalya ile şampiyonadan döndüğünü ifade eden Üzgün, "Kendine ait dünya rekorunu geliştirdi. Türkiye'nin, Trakya'mızın özellikle de mavi gözlü şehrimiz Tekirdağ'ın gururu oldu. Kendisine ve Lokman hocamıza canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Milli sporcu Emirhan Akçakoca da kendisi için düzenlenen karşılama töreninden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Şampiyonada ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini aktaran Akçakoca, "Böyle bir karşılama olacağını hiç bilmiyordum. Ahmet müdürüm sağ olsun, karşılama için çok teşekkür ederim. Ayrıca Lokman hocama da çok teşekkür ediyorum, Lokman hocam olmasa spor olmayacaktı. Hocama ve Ahmet müdürüme kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum." diye konuştu.

Antrenör Lokman Öksüz ise Emirhan'ın çalışmalarının karşılığını Avrupa Şampiyonası'nda aldığını ifade etti.

Karışılama törenini hazırlayan herkese teşekkür eden Öksüz, "Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. İtalya'ya yarışmaya gittik hedeflediğimizi yaptık. Planladığımız şekilde oldu her şey, çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl mart ayında dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Hedefimiz Antalya'da yine yeni rekorlarla inşallah karşınıza çıkacağız, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve sporcunun yakınları katıldı.

Konuşmaların ardından Akçakoca ve yakınları, konvoy eşliğinde şehir turu attı.

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