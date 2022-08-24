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Avrupa şampiyonu genç milli halterci, başarısını yineledi

24.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'da Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yeniden altın madalya kazanan 17 yaşındaki Ceren Akarsu: "İkinci kez Avrupa şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırdığım için mutluyum"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaşayan 17 yaşındaki milli halterci Ceren Akarsu, geçen yıl elde ettiği Avrupa şampiyonluğu başarısını bir yıl arayla tekrarladı.

Akarsu, 7 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını 5 yıl mücadele vererek yendikten sonra ağabeyine özenerek haltere başladı.

Ağır hastalık atlatmasına rağmen kısa sürede Türkiye'deki şampiyonalarda başarı gösteren Akarsu, milli takıma seçildi.

Akarsu, geçen yıl Polonya'da yapılan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 45, silkmede 57, toplamda ise 102 kilo ile 3 altın madalya elde etti.

Başarısını bu yılda sürdüren Akarsu, 10-18 Ağustos tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 46, silkmede 62, toplamda ise 108 kilo ile 2 altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Bir yıl arayla Polonya'da ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Akarsu, başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

- "Abim de halterci, zaman zaman birlikte antrenman yapıyoruz"

Milli halterci Ceren Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı atlattıktan sonra spora yöneldiğini söyledi.

Akarsu, ağabeyi sayesinde haltere başladığını anlatarak, "Başta zordu, ailem çok tedirgindi. Doktorlarla konuştuğumuzda bir sıkıntı olmayacağını, halter sporunu yapabileceğimi söylediler. Halter yaparken bu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Abim de halterci, zaman zaman birlikte antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

Elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu belirten Akarsu, "İkinci kez Avrupa şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırdığım için mutluyum." dedi.

Akarsu, gelecekte Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarısını sürdürmek istediğini vurgulayarak, kendisi gibi hastalık geçiren kişilere spora yönelmeyi önerdi.

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