Avrupa Süper Ligi: 12 büyük kulüp yeni bir lig kurduklarını açıkladı

İngiltere'den önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. FIFA ve UEFA girişimi kınadı, bu ligde oynayan futbolcuların diğer liglerden men edilebilecekleri uyarısında bulundu. İngiltere'de taraftar dernekleri de karara tepkili.

Kurucu 12 takım İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan Milan, Inter Milan ve Juventus.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin (ESL) de başkanı oldu.

ESL maçlarının hafta arası oynanacağı, takımların ulusal liglerinde de oynamaya devam edecekleri, kurucu kulüplerin ön ödeme olarak yaklaşık 3,5 milyar euro (4,19 milyar dolar) alacakları açıklandı.

Açıklamada "ilk sezonun mümkün olan en kısa sürede başlaması ve lige 3 kulübün daha kurucu kulüp olarak katılmasının beklendiği" belirtildi. Diğer 3 kulübün hangileri olduğu açıklanmadı.

Açıklama metninde neler var?

ESL, UEFA ve FIFA ile iş birliği yaparak futbol ve yeni lig için en iyi sonuçları elde etmek istediğini kaydetti.